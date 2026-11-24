O Ministério Público de São Paulo pediu, na noite desta segunda-feira (23), a intervenção judicial no Corinthians após concluir um inquérito que identificou crise institucional, política, econômica, financeira e administrativa no clube. A instituição também solicitou o afastamento imediato do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça, além da nomeação de uma comissão interventora.

Segundo os promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, a comissão deve atuar inicialmente por três meses. No entendimento do MP, a situação encontrada compromete a continuidade das atividades da agremiação e exige uma medida urgente para reorganizar a administração.

Crise administrativa e falhas de governança

O pedido afirma que a gestão do Corinthians não funciona como previsto em seu estatuto, classificado como desatualizado. Para o Ministério Público, essa estrutura preserva a letargia, bloqueia a renovação da governança e mantém um cenário que favorece a omissão dos órgãos de controle.

Na avaliação dos promotores, essa omissão permitiria a manutenção de práticas ilícitas e de contratos considerados lesivos ao clube. O documento sustenta que a ausência de fiscalização adequada agravou o quadro interno e ampliou os riscos para a instituição.

Dívida bilionária e risco de pré-insolvência

Em sua manifestação, o MP aponta que o Corinthians acumula dívida estimada em R$ 2,8 bilhões, valor que estaria crescendo rapidamente. O órgão também afirma que o clube vive estado de pré-insolvência, com patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,054 bilhão e insuficiência de capital de giro de R$ 663,4 milhões.

O texto acrescenta que a geração operacional do clube não consegue suportar os encargos financeiros e que a dependência de antecipações de receitas tornou-se crescente para manter as atividades correntes. Diante desse cenário, o Ministério Público considera que há risco real para a continuidade da operação.

Restrições até a decisão sobre a comissão

Até que a comissão indicada assuma o controle administrativo, o Corinthians fica impedido de realizar operações extraordinárias, como antecipação de receitas, venda de bens, contratação de novos empréstimos e assinatura de contratos relevantes. O clube também deverá preservar documentos físicos e digitais.

Apesar da intervenção proposta, o Ministério Público pede que a comissão não interfira na gestão esportiva, no funcionamento do clube nem no processo eleitoral marcado para o fim deste mês, quando será escolhido o próximo presidente.