Documentos do processo apontam irregularidades antigas, instalações inadequadas e conhecimento dos problemas pela administração do clube

Publicado em 24/11/2026 às 10:19

Alterado em 24/11/2026 às 10:19

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, sustenta nesta terça-feira (24), na Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, o parecer que pede a condenação definitiva de sete réus pelas mortes ocorridas no Centro de Treinamento George Helal, o Ninho do Urubu, do Clube de Regatas do Flamengo, em fevereiro de 2019.

A manifestação ocorre no âmbito dos recursos de apelação contra a sentença de primeira instância que absolveu os acusados. O incêndio matou dez adolescentes das categorias de base do clube e deixou outros três jovens feridos. Segundo a acusação, o fogo começou no aparelho de ar-condicionado de um dos módulos usados como alojamento.

Falhas de segurança apontadas pelo Ministério Público

No parecer encaminhado ao tribunal, o Gaeco defende que a análise da responsabilidade criminal não deve se restringir ao componente que provocou a ignição. Para o Ministério Público, o caso envolve um conjunto de falhas e omissões que criou um ambiente de risco para os adolescentes e poderia ter evitado a tragédia.

Entre os problemas reunidos no processo estão o uso de módulos com painéis de poliuretano, material inflamável, a existência de apenas uma rota de saída, janelas gradeadas, portas com dificuldades de abertura e instalações elétricas inadequadas. A acusação também aponta a ausência de equipamentos de prevenção e combate a incêndios em condições de funcionamento, com extintores inoperantes e hidrante sem água.

Irregularidades e alertas prévios

Outro ponto destacado é o histórico de irregularidades administrativas do centro de treinamento. O local funcionava sem alvará desde 2012 e foi interditado pela prefeitura do Rio em 2017, mas continuou sendo utilizado para alojamento dos adolescentes sem certificação do Corpo de Bombeiros para o bloco destinado aos jovens.

O Ministério Público afirma ainda que e-mails trocados por integrantes da estrutura administrativa do clube em 2018 registravam a falta de alvará, as pendências de aprovação pelos bombeiros e irregularidades constatadas em inspeções. Para a acusação, esses registros mostram que os responsáveis sabiam dos problemas e poderiam ter interrompido o uso dos alojamentos ou transferido os adolescentes para instalações adequadas.

Atuação do MP e apoio às famílias

Desde a denúncia apresentada em janeiro de 2021 contra 11 pessoas por incêndio culposo qualificado pelos resultados morte e lesão grave, os grupos especializados e a Promotoria de Justiça responsável pelo caso atuam de forma integrada para esclarecer as circunstâncias do incêndio e apurar responsabilidades.

Além da frente criminal, o Ministério Público do Rio, por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas, acompanha os familiares com informações e suporte prestados por uma equipe interdisciplinar. O órgão também reforça no recurso que o Tribunal deve considerar a origem do fogo, mas também o conjunto de falhas de segurança e omissões apontadas no processo.