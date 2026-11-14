Gilmar Mendes ataca Moro e diz que anulação do triplex não foi 'mera formalidade'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez duras críticas ao senador e ex-juiz Sergio Moro, nesta sexta-feira 13, ao contestar a afirmação de que a condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá teria sido anulada por uma "mera formalidade processual", como quis fazer crer Moro nas redes sociais. Para Gilmar, essa leitura distorce a decisão do STF e ignora o reconhecimento da suspeição do juiz na condução do caso.

A manifestação ocorreu em meio ao debate sobre a devolução de valores relacionados ao triplex à construtora OAS. Na avaliação do ministro, a anulação da sentença não pode ser tratada como um detalhe burocrático, porque o Supremo já havia apontado elementos que comprometeram a imparcialidade do processo.

Suspeição, mensagens e interferência no processo

Gilmar afirmou que Sergio Moro atuou de forma indevida ao longo da Lava Jato e mencionou mensagens obtidas na Operação Spoofing como parte das evidências que embasariam sua crítica. Segundo ele, os diálogos revelaram combinações de atos processuais com integrantes da força-tarefa e antecipação de decisões aos procuradores.

O ministro também disse que Moro teria indicado testemunhas para a acusação, interferido na escalação de procuradores e mantido diálogo incompatível com o papel de um magistrado. Na visão de Gilmar, esse conjunto de condutas demonstraria que houve manipulação do sistema de Justiça para impedir a participação de Lula na eleição de 2018.



Reprodução de texto do ministro Gilmar Mendes publicado nas redes sociais Imagem: print/X

Episódios da Lava Jato e ida ao governo Bolsonaro

Ao reforçar suas críticas, Gilmar relembrou episódios polêmicos da operação, como conduções coercitivas, divulgação de conversas telefônicas e a retirada do sigilo da delação do ex-ministro Antonio Palocci pouco antes do primeiro turno de 2018. Ele associou esse histórico à decisão de Moro de deixar a magistratura para assumir o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.

Para o ministro do STF, o desfecho do caso triplex não representa uma simples correção técnica, mas sim um capítulo de uso político da Justiça. Ao final, Gilmar afirmou que os fatos configuram um “teatro processual” com finalidade político-eleitoral, e classificou o episódio como uma fraude que, segundo ele, ainda envergonha o Judiciário brasileiro. (com informações de Marcelo Heuler, da Revista Fórum)