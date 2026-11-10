Ex-servidor do STJ é preso pela Polícia Federal a mando de Moraes; vazou dados sigilosos a Willer Tomaz, amigo de Flavio Bolsonaro

A investigação cita acesso indevido a processos

Publicado em 10/11/2026 às 11:50

Alterado em 10/11/2026 às 11:51

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira, 10, a segunda etapa da Operação Linceu para apurar uma possível violação de sigilo funcional envolvendo Humberto Fontoura Pradera, ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A investigação aponta que ele teria facilitado o acesso indevido do advogado Willer Tomaz a processos em tramitação na Corte.

Durante a ação, policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva no Distrito Federal. A ordem foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da apuração sobre o suposto vazamento de informações sigilosas.

Quem são os investigados

Willer Tomaz é amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL), que foi candidato derrotado à Presidência da República. Os dois já são investigados em outro inquérito por suposta lavagem de dinheiro. Ambos negam qualquer irregularidade.

Na primeira fase da Operação Linceu, em 19 de outubro, a PF havia cumprido mandado de busca e apreensão contra Humberto, que havia sido exonerado do cargo de secretário de Tecnologia do STJ cerca de um mês antes. A nova fase da investigação foi aberta após a análise de diálogos e outros elementos reunidos pelos investigadores.

Diálogos e documento interno do STJ

De acordo com a apuração revelada pelo Estadão, a PF identificou conversas em que o ex-servidor teria compartilhado com Willer Tomaz informações sobre processos em andamento no STJ. Em uma dessas trocas, Humberto teria enviado uma fotografia da tela de um computador com um documento de 17 páginas registrado no ambiente digital do tribunal.

Na sequência, segundo os investigadores, o ex-servidor explicou o conteúdo do material e apontou os possíveis efeitos de uma decisão que ainda não havia sido assinada por um ministro. Quando questionado sobre o número do processo, Pradera teria informado o REsp 2122969.

O que apura a investigação

A Polícia Federal busca esclarecer se houve acesso indevido a informações internas da Corte e se o conteúdo foi repassado antes da formalização de decisões judiciais. O caso segue sob análise das autoridades e integra um conjunto de apurações sobre possível uso irregular de dados sigilosos.

Até o momento, os investigados negam as acusações. A PF não divulgou novos detalhes sobre o andamento das diligências além do cumprimento do mandado na segunda fase da operação.(reportagem ampliada com informações da Folhapress)