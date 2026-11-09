Meta nega favorecimento político nas redes durante a eleição

Empresa apresentou defesa ao TSE e afirmou que os dados de alcance foram influenciados por estratégias distintas das campanhas

Publicado em 09/11/2026 às 19:39

Alterado em 09/11/2026 às 19:39

A Meta protocolou na última sexta-feira (6) uma manifestação ao Tribunal Superior Eleitoral para rebater acusações de que teria distribuído conteúdo político de forma enviesada durante a campanha eleitoral deste ano. A empresa, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou que as críticas se baseiam em leituras incompletas sobre o desempenho das postagens nas plataformas.

Na defesa apresentada, a companhia disse que os relatórios de monitoramento usados por terceiros não levaram em conta diferenças importantes entre as estratégias digitais adotadas pelas campanhas, além do efeito de visualizações repetidas de vídeos. Para a Meta, esses elementos influenciam diretamente os números observados e precisam ser considerados antes de qualquer conclusão sobre favorecimento.

Como a empresa explica o alcance

Segundo a Meta, o comportamento das publicações não pode ser interpretado apenas pela comparação entre alcance e frequência. A empresa citou, por exemplo, que Lula teria publicado menos vezes, mas alcançado mais pessoas por postagem, enquanto Flávio Bolsonaro teria publicado com maior frequência e alcançado menos pessoas por publicação, embora tenha atingido mais usuários no total.

A companhia argumentou que diferenças de alcance não são, por si só, evidências de tratamento desigual. Na avaliação da empresa, fatores como tempo de visualização, curtidas, comentários, engajamento e até a concorrência com outros conteúdos ajudam a explicar a distribuição das publicações nas redes sociais.

Acusações e resposta da Meta

Durante a campanha, a Meta foi acusada de restringir a entrega de postagens de Lula, mas negou ter dado qualquer tratamento diferenciado entre as candidaturas à Presidência. A empresa sustentou que os dados apresentados não comprovam favorecimento político e reiterou que suas plataformas operam com base em múltiplos critérios de distribuição de conteúdo.

A manifestação agora faz parte das ações abertas no período eleitoral e deve ser considerada pelo TSE na análise das acusações. A discussão gira em torno do papel das plataformas digitais na circulação de conteúdo político e dos critérios usados para medir eventual influência sobre o alcance das publicações.