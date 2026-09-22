ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Terça, 22 de de 2026

JUSTIÇA

Zanin recusou convite para degustação de uísque de Vorcaro em Londres

Mensagens da PF mostram que o ministro do STF não aceitou o evento nem a viagem à capital britânica

Por JB JURÍDICO
[email protected]

Publicado em 22/09/2026 às 17:08

Alterado em 22/09/2026 às 17:28

Ministro Cristiano Zanin Foto: Carlos Moura/SCO/STF

Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi convidado para uma degustação de uísque organizada por Daniel Vorcaro em Londres, em 2024, mas recusou tanto o evento quanto a viagem à capital britânica. A informação consta de mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular do ex-banqueiro e citadas pela coluna de Bela Megale, no Globo.

Segundo os registros, os organizadores informaram a Vorcaro que o ministro havia declinado da proposta. As mensagens também indicam que não houve agenda nem encontro entre Zanin e o então dono do Banco Master.

Evento reuniu autoridades em fórum jurídico

A degustação ocorreu em abril de 2024, durante um fórum jurídico promovido em Londres com patrocínio de Vorcaro. A programação incluiu o oferecimento de uísque para um grupo de autoridades brasileiras presentes no encontro.

Entre os participantes estavam os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do STF; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Investigação sobre o Banco Master segue em análise

De acordo com as informações divulgadas, o custo estimado da degustação foi de R$ 3,3 milhões. O material apreendido pela PF passou a ser analisado no contexto das investigações envolvendo o Banco Master e os contatos mantidos por Vorcaro com autoridades.

As mensagens sobre o convite a Zanin integram esse conjunto de apurações e reforçam a atenção sobre os bastidores do evento realizado em Londres. (reportagem ampliada com informações da Revista Fórum)

Tags:

Alexandre de Moraes

Banco Master

Bela Megale

br

coluna

Cristiano Zanin

Daniel Vorcaro

dias toffoli

Gonet

Londres

moraes

O Globo

Polícia Federal

stf

uísque

Deixe seu comentário