Zanin recusou convite para degustação de uísque de Vorcaro em Londres

Cristiano Zanin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), foi convidado para uma degustação de uísque organizada por Daniel Vorcaro em Londres, em 2024, mas recusou tanto o evento quanto a viagem à capital britânica. A informação consta de mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular do ex-banqueiro e citadas pela coluna de Bela Megale, no Globo.

Segundo os registros, os organizadores informaram a Vorcaro que o ministro havia declinado da proposta. As mensagens também indicam que não houve agenda nem encontro entre Zanin e o então dono do Banco Master.

Evento reuniu autoridades em fórum jurídico

A degustação ocorreu em abril de 2024, durante um fórum jurídico promovido em Londres com patrocínio de Vorcaro. A programação incluiu o oferecimento de uísque para um grupo de autoridades brasileiras presentes no encontro.

Entre os participantes estavam os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do STF; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

Investigação sobre o Banco Master segue em análise

De acordo com as informações divulgadas, o custo estimado da degustação foi de R$ 3,3 milhões. O material apreendido pela PF passou a ser analisado no contexto das investigações envolvendo o Banco Master e os contatos mantidos por Vorcaro com autoridades.

As mensagens sobre o convite a Zanin integram esse conjunto de apurações e reforçam a atenção sobre os bastidores do evento realizado em Londres. (reportagem ampliada com informações da Revista Fórum)