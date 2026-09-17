Instituto ligado a André Mendonça recebeu R$ 5,2 milhões de empresa de parceiro de Vorcaro

O Instituto Iter, ligado ao ministro André Mendonça, recebeu R$ 5,2 milhões da Cedro Participações em um contrato de mútuo conversível firmado em abril de 2024. O valor total do acordo era de R$ 5,9 milhões, com previsão de uso integral dos recursos na estruturação e nas atividades da entidade. A Cedro é de Lucas Kallas, que já teve negócios com o Daniel Vorcaro, do Banco Master. A informação foi publicada pelo Uol.

Pelo modelo contratado, a Cedro poderia converter o crédito em participação societária no instituto ou receber a quantia de volta. Segundo o Iter, os valores foram depositados em conta da pessoa jurídica e acompanhados contabilmente, sem distribuição de lucros, dividendos ou participação nos resultados.

Interrupção dos repasses e devolução

Em janeiro deste ano, já com Vorcaro no olho do furacão, o instituto decidiu interromper os repasses e iniciar a devolução do dinheiro à Cedro. No mês seguinte, André Mendonça foi sorteado relator das investigações sobre o Banco Master, o que ampliou a repercussão do caso.

O Iter afirma que encerrou o empréstimo porque já havia alcançado situação de sustentabilidade financeira. Em nota, informou ainda que foi assinado um termo aditivo com vencimento antecipado da dívida e início imediato do pagamento, com juros pela taxa Selic.

Versões do Iter e da Cedro

A negociação foi conduzida pelo presidente do Iter e ex-ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, com representantes da Cedro. O instituto diz que Mendonça e Lucas Kallas não discutiram os termos da transação e que o ministro nunca recebeu dividendos ou lucros da entidade.

A Cedro também nega qualquer vínculo societário ou empresarial de Daniel Vorcaro com a holding. A empresa sustenta que a aquisição de participações em companhias abertas não configura sociedade comercial e afirma que sua atuação está concentrada na mineração.

Quem é Lucas Kallas

Lucas Kallas é dono da Cedro Participações, holding com atuação em mineração, agronegócio e logística. Ele já teve negócios com Daniel Vorcaro, participou de viagens para prospectar oportunidades no exterior e apareceu em registros de entrada no Palácio do Planalto ao lado do banqueiro.

O empresário também foi indiciado pela Polícia Federal em junho por suspeitas de irregularidades na exploração da Mina Granja Corumi, na Serra do Curral, em Belo Horizonte. A PF aponta indícios de crimes ambientais, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e ocultação de recursos.

Outras conexões e reações

Mensagens encontradas no celular de Vorcaro mostraram ainda que ele teria convidado Kallas para um evento do Iter em 2025, mas o instituto diz que o convite foi barrado. Mendonça afirma que se reuniu com Vorcaro apenas para tratar de precatórios, em um processo que depois teve julgamento contrário ao interesse do banqueiro.

Kallas nega as acusações, diz que os fatos já foram apurados anteriormente e afirma que se afastou do negócio investigado antes da criação da Cedro. Procurado, André Mendonça não se manifestou sobre o caso.