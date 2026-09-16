'TAPETE VERMELHO, IRMÃO': Polícia Federal encontra mensagens telefônicas mostrando proximidade entre Rodrigo Fux, filho do ministro, e Daniel Vorcaro

Conversas foram encontradas no celular do banqueiro e também citam tentativa de encontro em Londres

Publicado em 16/09/2026 às 07:34

Alterado em 16/09/2026 às 07:42

Mensagens atribuídas ao advogado Rodrigo Fux, filho do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, indicam uma relação de proximidade entre os dois.

O material, encontrado pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, não confirma por si só qualquer ilegalidade do ministro, mas mostra trocas em tom amistoso e referências a encontros, ajuda jurídica e aproximação com o círculo do advogado.

'Tapete vermelho, irmão'

Um dos trechos mais citados é uma mensagem atribuída a Rodrigo Fux, em 4 de dezembro de 2024, na qual ele teria escrito: “Tapete vermelho, irmão”, ao combinar um encontro com Vorcaro em seu escritório.

Antes disso, em 17 de maio de 2024, Rodrigo teria iniciado uma conversa chamando Vorcaro de novo de “irmão”. Em novembro daquele ano, o ex-banqueiro teria pedido ajuda do advogado em “um caso”, e a resposta teria sido que seria “um prazer” ajudar.

Possível encontro com Luiz Fux em Londres

Rodrigo Fux teria articulado um encontro entre o ministro Luiz Fux e Daniel Vorcaro em um evento em Londres; o ministro negou ter "conhecido esse sujeito", na sessão dessa terça (15) no STF.

Outro ponto citado é uma mensagem de março de 2025, na qual Rodrigo menciona agenda em Brasília e pede que material fosse enviado para sua secretária, com referência ao pai.

O que dizem as partes

A assessoria de Fux Advogados negou atuação para Vorcaro ou para o Banco Master, afirmando que não houve contrato nem recebimento de valores. A "Folha de S.Paulo" informou ter procurado Rodrigo Fux e a assessoria do STF, sem resposta.

Já o STF e o gabinete do ministro Luiz Fux possuem canais oficiais de contato, mas não havia posicionamento público específico sobre o conteúdo das mensagens nas informações consultadas.

Contexto da investigação

Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, vem aparecendo em outras reportagens ligadas a mensagens vazadas e diálogos com políticos e autoridades. A apuração atual, porém, ainda busca esclarecer se houve serviço jurídico, intermediação institucional ou apenas uma relação social entre Vorcaro e Rodrigo Fux.

Entre os pontos em aberto estão a autenticidade integral do material, o teor do encontro citado em Londres e se houve algum benefício concreto decorrente da aproximação.

Próximos passos

As versões da PF, do STF, de Rodrigo Fux e de Daniel Vorcaro seguem no centro da apuração. A depender das respostas, o caso pode ganhar contornos éticos, institucionais ou permanecer restrito à esfera de uma relação próxima registrada em mensagens.