JUSTIÇA

'Ilícita investigação' - Assista ao vivo, a partir das 10h, à sessão do STF que vai decidir o destino de Alexandre de Moraes; leia a íntegra da defesa do ministro

'Xandão' diz que diálogos com Vorcaro nunca existiram, põe em dúvida o fato de que o banqueiro tenha ou não enviado a alguém suas anotações encontradas no bloco de notas do telefone celular, e acusa André Mendonça de tentativa de golpe de Estado e vingança pelas condenações do 8 de janeiro

Publicado em 15/09/2026 às 07:01

Alterado em 15/09/2026 às 08:15

Alexandre de Moraes e André Mendonça: quem ganhará essa queda de braço? Fotos: reproduções