Mendonça teve encontro secreto com Daniel Vorcaro, diz site

Mensagens e áudios extraídos do celular de Daniel Vorcaro apontam que o dono do Banco Master teve ao menos um encontro reservado com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. A reunião ocorreu em 14 de março de 2025, em São Paulo, e durou cerca de duas horas, segundo o cruzamento dos registros.

O material também mostra que a aproximação foi intermediada ao longo de semanas pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado federal Cezinha de Madureira. Em uma das conversas, Ciro chegou a afirmar que estava “trabalhando” para Vorcaro e enviou uma foto ao lado do ministro, reforçando a proximidade com a articulação.

A notícia está publica na edição desta quarta (2) do portal ICL Notícias, tendo sido replicada da newsletter "Noites Húngaras", do jornalista Paulo Motoryn.

Banco Central entrou na conversa antes do encontro

Os diálogos indicam que Mendonça foi informado previamente sobre uma situação envolvendo o Banco Master e o Banco Central. Em áudio, Ciro disse ter “balançado” o ministro com o assunto e afirmou que ele queria receber Vorcaro, o que reforça que a agenda não surgiu de forma improvisada.

As mensagens também registram a organização de um encontro anterior, em fevereiro, com tentativa de incluir o advogado Bruno Bianco na apresentação. Embora o vazamento comprove o agendamento e os preparativos, ele não traz elementos conclusivos sobre a realização desse primeiro compromisso com todos os participantes citados.

Encontro de março foi confirmado pelos registros

Menos de um mês depois, Cezinha de Madureira voltou a falar com Vorcaro e marcou uma reunião com André Mendonça para 14 de março, em São Paulo. No horário combinado, o deputado informou que o ministro já estava aguardando, enquanto as mensagens com o motorista mostram que o banqueiro chegou ao endereço e permaneceu no local por cerca de duas horas.

O encontro não aconteceu em local público. O endereço indicado funcionava como sede do Instituto ITER, fundado por Mendonça em 2023. O material, no entanto, não inclui ata, gravação ou transcrição da conversa, nem permite saber com precisão o que foi pedido ou discutido na reunião.

O que os documentos provam e o que ainda falta esclarecer

O vazamento comprova que houve tentativa de aproximação, conversas prévias sobre a situação do Banco Master e, ao menos, uma reunião presencial entre Vorcaro e Mendonça. Também mostra o papel de ponte desempenhado por Ciro Rocha Soares e Cezinha de Madureira na organização do contato.

Por outro lado, os registros não demonstram interferência no Banco Central, promessa de ajuda, vantagem indevida ou decisão do ministro em favor do banco. Na nota enviada à reportagem, Mendonça afirma que recebeu Vorcaro uma única vez e que o tema tratado foi a STP 976, enquanto Ciro diz que não houve irregularidade. O contexto, porém, mantém o caso sob forte interesse público.

Nota do gabinete do ministro André Mendonça

"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro.

Em todas as ocasiões, o assunto tratado foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, que estava sob julgamento do Supremo Tribunal Federal e que discutia créditos de precatórios de interesse do Banco, mas que se encontrava, na exata data da reunião, com pedido de vista de outro Ministro. Como já noticiado pela imprensa, o empresário buscou interlocução semelhante com outros integrantes do STF para tratar do mesmo assunto.

Registre-se, aliás, que a atuação jurisdicional do ministro foi contrária à posição defendida pelo empresário, em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos.

Por fim, o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar. Sua atuação, pública e privada, é pautada pela legalidade e pela impessoalidade."