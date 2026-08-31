Bruno Dantas renuncia ao cargo de ministro do TCU

Ministro deixa o Tribunal de Contas da União para seguir a iniciativa privada e abre espaço para nova indicação no Senado

Publicado em 31/08/2026 às 18:40

Alterado em 31/08/2026 às 18:40

O ministro Bruno Dantas apresentou nesta segunda-feira (31) uma carta de renúncia ao cargo de integrante do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele ocupava a cadeira desde 2014 e informou que decidiu deixar o tribunal para se dedicar à iniciativa privada.

Aos 48 anos, Dantas poderia permanecer no cargo até os 75 anos, idade da aposentadoria compulsória. Na carta enviada ao presidente do TCU, Vital do Rêgo, ele afirmou que cumpriu seus deveres com lealdade e dedicação e disse que parte em busca de novos desafios.

Despedida com agradecimento aos colegas

No texto, o ministro também fez referência à trajetória no serviço público e agradeceu aos colegas ministros e, em especial, aos auditores do tribunal. Segundo ele, os anos vividos na corte foram os mais intensos de sua vida pública e representaram uma experiência de aprendizado sobre a atuação estatal em sua forma mais nobre.

Vaga será preenchida pelo Senado

Com a saída de Bruno Dantas, caberá ao Senado indicar um novo integrante para o TCU, já que a cadeira era de indicação da Casa. O plenário do Tribunal de Contas da União é formado por nove ministros, sendo seis escolhidos pelo Congresso e três pela Presidência da República.

A mudança abre uma nova etapa na composição da corte de contas e devolve ao Senado a responsabilidade de definir quem assumirá o posto deixado pelo ministro.