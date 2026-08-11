Juiz de Minas é afastado após vídeo polêmico bebendo vinho no gargalo e fumando em audiência

Magistrado do TJMG também fez acusações contra colegas da corte e ministros em publicação nas redes sociais

Publicado em 11/08/2026 às 18:50

Alterado em 11/08/2026 às 18:59

O juiz Milton Lívio Lemos Salles, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passou a ser alvo de investigação após ser flagrado em uma audiência virtual bebendo vinho, fumando e usando bermuda. O episódio ocorreu na segunda-feira, 10, e rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando reação dentro da Corte.

Depois da divulgação do vídeo, Salles publicou outra gravação em que acusou o TJMG, o STJ, o STF e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção. Na manifestação, ele afirmou ter “conhecimento de causa” e disse que o tribunal mineiro “não existe”, ampliando a crise institucional em torno do caso.

Afastamento e apuração interna

Na terça-feira, 11, o corregedor-geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Raimundo Messias Júnior, determinou o afastamento imediato do magistrado. A decisão foi tomada antes da reunião do Órgão Especial do tribunal, que já estava marcada para discutir quais providências seriam adotadas após o episódio.

A Corregedoria apura não apenas a conduta durante a sessão virtual, mas também o conteúdo das declarações publicadas em seguida. A reportagem informou que procurou os citados pelo juiz para manifestação, e o espaço permanece aberto.

Salários recebidos em 2026

Além da repercussão disciplinar, vieram a público os valores recebidos por Salles em salários líquidos entre janeiro e julho de 2026. No total, o juiz acumulou R$ 531.579,72 no período, com pagamentos mensais que variaram de R$ 44,2 mil a R$ 106,4 mil.

Os números reforçaram a visibilidade do caso e ampliaram o debate sobre a conduta do magistrado e a imagem do Judiciário mineiro. Com o afastamento já decretado, o episódio seguirá sob análise interna no TJMG.