Banco do Brasil nega consórcio em socorro ao BRB

Banco pediu ao STF o adiamento da audiência sobre o empréstimo bilionário ao banco de Brasília

Publicado em 11/08/2026 às 07:05

Alterado em 11/08/2026 às 08:29

O Banco do Brasil afirmou ao Supremo Tribunal Federal que “jamais houve a constituição de consórcio de bancos” para garantir um empréstimo de R$ 6,6 bilhões voltado ao resgate do Banco de Brasília (BRB). Em petição enviada na última quinta-feira, 6, a instituição também pediu o adiamento da audiência que discute a operação.

Segundo o BB, a empresa não detém mandato de nenhuma instituição financeira para assumir obrigações em nome de terceiros. A manifestação ocorreu às vésperas da audiência marcada para o dia 13, convocada pelo ministro Luiz Fux a pedido do Distrito Federal.

Conciliação no STF tenta destravar operação

A audiência será uma tentativa de conciliação entre a União e o Distrito Federal, que controla o BRB. O objetivo é encontrar uma saída para viabilizar o empréstimo, que depende de uma estrutura de garantias ainda sem consenso entre os envolvidos.

O governo do DF acusa a União de inércia na condução da solução, enquanto os bancos privados demonstram resistência em participar da operação sem um esquema de proteção mais claro. Fontes ouvidas apontam que as negociações permanecem travadas justamente pela falta de avanço nessa arquitetura de garantias.

Garantias seguem no centro do impasse

Entre as alternativas em discussão, o Distrito Federal sugeriu à União a vinculação de recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) como garantia ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A proposta, porém, ainda não foi destravada.

Sem acordo sobre quem assume o risco e em quais condições, a operação segue paralisada. A audiência no STF deve concentrar as tentativas de aproximação entre as partes para definir um caminho que permita avançar com o socorro ao BRB. (com informações da Agência Estado)