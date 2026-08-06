Jornalista Reinaldo Azevedo levanta suspeitas sobre atuação de Kassio Nunes Marques

Jornalista afirma ter apurado articulação política envolvendo o ministro, o Progressistas e Flávio Bolsonaro

Publicado em 06/08/2026 às 09:19

Alterado em 06/08/2026 às 09:19

As declarações de Reinaldo Azevedo no programa da Band reforçaram o debate sobre a atuação de Kassio Nunes Marques na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o jornalista, teria havido uma movimentação política envolvendo o ministro, o Progressistas e Flávio Bolsonaro, o que ampliou o desgaste em torno de sua condução da corte.

As críticas se intensificaram porque Nunes Marques vem tomando decisões consideradas sensíveis no tribunal, inclusive alterações que concentrariam poder em processos internos. Em meio ao ambiente eleitoral, a escolha de relatorias e a influência sobre ações relevantes passaram a ser vistas com mais atenção por observadores e adversários políticos.

A relação com Flávio Bolsonaro e o Progressistas

O texto lembra que a aproximação entre Nunes Marques e o grupo político de Flávio Bolsonaro não é nova. A relação teria contado com a mediação de personagens ligados ao antigo governo, entre eles Ciro Nogueira, presidente do PP, e o advogado Frederick Wasseff, além de contatos anteriores no meio jurídico.

Essa ligação volta à tona porque, no passado, o ministro já era tratado como nome de confiança em articulações políticas. A narrativa aponta que a indicação de Nunes Marques ao STF teria sido beneficiada por esse ambiente de proximidade, o que hoje alimenta questionamentos sobre sua independência nas decisões relacionadas ao processo eleitoral.

???? URGENTE: Nunes Marques articulou aliança com PP para Flávio, diz Reinaldo Azevedo



O jornalista afirmou ter apurado que o ministro Nunes Marques, presidente do TSE, articulou nos bastidores para levar o PP para uma aliança com Flávio Bolsonaro, movimento que ele e colegas de… pic.twitter.com/FW8fv3erRT — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) August 6, 2026

O peso dos bastidores na trajetória do ministro

Nunes Marques iniciou sua trajetória na magistratura pela Justiça Eleitoral e depois chegou ao TRF-1, sempre com passagens marcadas por indicações e articulações institucionais. O histórico ajuda a explicar por que seu nome permanece associado a conversas de bastidor no cenário político.

Com o avanço das investigações e a disputa de influência nas cortes superiores, a presença de aliados em posições estratégicas passou a ser vista como um ativo político. No caso citado por Azevedo, a suspeita é de que a atuação do ministro possa ultrapassar o campo estritamente jurídico e alcançar negociações de natureza partidária.

Pressão cresce em meio ao contexto eleitoral

O episódio surge em um momento de tensão nas eleições e de grande sensibilidade institucional. Qualquer sinal de interferência ou alinhamento político dentro do TSE tende a aumentar a pressão sobre ministros e a repercutir entre partidos, imprensa e opinião pública.

Ao relembrar a origem das articulações que levaram Nunes Marques ao centro do poder judiciário, o texto coloca em evidência como relações políticas anteriores continuam influenciando a leitura sobre decisões atuais. A combinação entre bastidores, disputas partidárias e processos eleitorais mantém o tema no foco do debate nacional. (com informações da Revista Fórum)