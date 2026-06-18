Gilmar Mendes propõe súmula contra pautas-bombas no Congresso

Preocupação é com aprovação de matérias de grande impacto fiscal

Publicado em 18/06/2026 às 15:12

Alterado em 18/06/2026 às 19:46

O ministro Gilmar Mendes enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, uma proposta de súmula para fixar o entendimento da Corte sobre pautas-bomba aprovadas pelo Congresso Nacional. A iniciativa busca consolidar a interpretação de que leis que concedem benefícios fiscais sem compensação financeira adequada podem ser consideradas inconstitucionais.

A medida foi apresentada após uma reunião entre o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e os dois ministros, quando o governo demonstrou preocupação com a aprovação de matérias de grande impacto fiscal. A súmula pretende orientar julgamentos em todo o país e também influenciar atos normativos dos Três Poderes nas esferas federal, estadual e municipal.

O que diz o texto proposto

O enunciado cita o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e afirma que é inconstitucional a lei ou ato normativo que crie ou altere despesa obrigatória, conceda benefício fiscal ou implique renúncia de receita sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O texto também exige a indicação das respectivas medidas compensatórias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Agora, caberá a Edson Fachin marcar o julgamento da proposta, que ainda será analisada pelos demais ministros do STF e poderá sofrer alterações antes de uma eventual aprovação. Se for confirmada, a súmula deve servir como referência para casos semelhantes em todo o Judiciário.

Pressão fiscal e impacto no Congresso

O movimento ocorre em meio a novas discussões no Congresso sobre propostas com alto custo para os cofres públicos. Na semana passada, o Senado aprovou uma pauta-bomba que pode ter grande impacto nas contas do governo federal, incluindo a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos e geopolíticos, como a guerra no Irã.

Segundo estimativas mencionadas no debate, o impacto da medida pode chegar a R$ 140 bilhões em dez anos. O episódio reforçou a preocupação do Executivo com projetos que ampliam despesas ou reduzem receitas sem a devida compensação financeira, tema agora levado ao centro da discussão no Supremo. (com informações de Andre Richter, Agência Brasil)