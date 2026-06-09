Petição do PL que motivou censura à pesquisa Atlas questiona autenticidade de áudios que Flávio já confirmou

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Publicado em 09/06/2026 às 13:48

Alterado em 09/06/2026 às 13:49

Por Ivan Longo - Um dos argumentos do PL, legenda de Flávio Bolsonaro, que motivou a censura da pesquisa eleitoral AtlasIntel — justamente a pesquisa que mostrava Flávio despencando nas intenções de voto — apresenta uma contradição clara: o partido questiona na petição a autenticidade dos áudios de conversas entre o senador e Daniel Vorcaro, mas o próprio Flávio já havia confirmado publicamente esses registros.

No documento enviado ao TSE no qual consta o pedido de censura acatado por Nunes Marques, o PL argumenta que que “não há comprovação documental de que o áudio é, efetivamente, atribuível ao Senador Flávio Bolsonaro”.

Essa afirmação serve como uma das base para o pedido de suspensão da divulgação da pesquisa, mas entra em choque com a admissão pública de Flávio Bolsonaro de que os áudios são autênticos, reconhecendo os contatos com Vorcaro para supostamente financiar a cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A contradição passa “despercebida” na decisão liminar do ministro Kassio Nunes Marques, que suspendeu a pesquisa alegando potencial indução do eleitor.

A pesquisa e a posição da AtlasIntel

A AtlasIntel deixou claro que os áudios não foram exibidos aos entrevistados antes das perguntas. As respostas sobre intenção de voto foram coletadas antes da etapa voluntária do Atlas VRC (Curva de Reação em Vídeo), que aplicava o componente audiovisual. Segundo o instituto, isso garante que os resultados principais não foram contaminados pelo estímulo do áudio.

“E importante ressaltar que a pesquisa foi realizada sem que o audio objeto da controversia fosse reproduzido aos respondentes durante a aplicacao do questionario. O questionario principal foi integralmente concluido e submetido antes de qualquer contato do participante com o conteudo audiovisual. Nao houve qualquer tipo de inducao aos entrevistados. Todo o desenho metodologico do questionario, bem como a dinamica de aplicacao do teste de audio, foi conduzido com o rigor tecnico e cientifico que caracteriza o trabalho da AtlasIntel, sempre orientado pelos principios de imparcialidade, transparencia, integridade metodologica e qualidade estatistica dos dados produzidos”, diz nota oficial da AtlasIntel.

O CEO do instituto, Andrei Roman, ressaltou que a pesquisa seguiu rigor metodológico, transparência e imparcialidade, e que a sequência de perguntas sobre Vorcaro e Banco Master não influenciou as respostas do questionário principal. Roman destacou ainda que pesquisas de outros institutos, como Quaest e Datafolha, identificaram padrão semelhante de desgaste eleitoral para Flávio Bolsonaro, reforçando a validade dos resultados AtlasIntel.

A decisão liminar

Nesta egunda-feira (8), o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, suspendeu a divulgação da pesquisa, atendendo ao pedido do PL, sob a alegação de que o questionário poderia induzir o eleitor ao apresentar perguntas com carga negativa sobre Vorcaro e Banco Master antes das perguntas sobre intenção de voto e rejeição. A liminar determinou que a AtlasIntel se abstivesse de republicar, impulsionar ou divulgar a pesquisa, até deliberação posterior do tribunal.

Consequências e debate

Especialistas apontam que a liminar gera um precedente preocupante, permitindo que questionários metodologicamente controversos sejam censurados mesmo quando a base factual — no caso, os áudios com Vorcaro — é confirmada pelo próprio candidato. A decisão expõe o risco de judicialização de pesquisas eleitorais como instrumento de censura, em vez de proteção do eleitor.

O plenário do TSE deve avaliar a manutenção ou revogação da liminar. Até lá, a pesquisa permanece suspensa, e a AtlasIntel deve fornecer documentação técnica complementar solicitada pelo tribunal, incluindo logs do questionário e registros do componente audiovisual.

O caso evidencia a tensão entre fiscalização e censura de informações eleitorais. Ao ignorar que os áudios contestados pelo PL são autênticos, a decisão limita a circulação de dados relevantes para o eleitorado e reforça percepções artificiais sobre a disputa presidencial, levantando debate sobre transparência, liberdade de informação e equilíbrio do processo eleitoral de 2026.