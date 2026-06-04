Flávio Bolsonaro, 'irmão' de Vorcaro, faz campanha na Marcha para Jesus ao lado de André Mendonça, relator do caso Master

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Publicado em 04/06/2026 às 14:38

Alterado em 04/06/2026 às 14:49

Por Plinio Teodoro - Incluído na segunda tentativa de acordo de delação premiada do “irmão” Daniel Vorcaro, que destinou mais de 10 milhões de dólares ao clã supostamente para financiar o filme Dark Horse, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez um discurso em tom de campanha ao lado do ministro André Mendonça, relator do escândalo do Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na Marcha para Jesus, em São Paulo, nesta quinta-feira (4).

Em curto discurso, anunciado pelo bispo Estevam Hernandes – que já foi preso nos EUA e respondeu com a esposa, bispa Sônia, por crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e estelionato no Brasil -, Flávio falou sobre “guerra espiritual”, em uma recado direto sobre as eleições aos milhares de evangélicos presentes no ato.

“Bom dia, São Paulo, povo abençoado de Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil. Essa guerra é espiritual e hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal que vai ser expulso do governo desse Brasil esse ano”, afirmou o senador, que costuma dizer que ele está com Deus e “Lula com o diabo”.

Com camisa polo da marca Lacoste, com emblema da Marcha, usada pela nata do evento, Flávio deu entrevista ao canal do Youtube que transmitia o ato.

“Eu queria muito que o meu pai tivesse com a gente aqui presente, mas vamos lutar por ele”, disse o senador, interrompido pela entrevistadora que diz que “ano que vem, se Deus quiser, a gente profetiza que o Flávio vai voltar aqui”.

'Grandes casos'

No mesmo trio elétrico com Flávio, André Mendonça também deu entrevista e foi indagado sobre “os grandes casos” que enfrenta no Supremo. O “terrivelmente evangélico” ministro indicado por Jair Bolsonaro (PL) ganhou protagonismo justamente por relatar o caso Master na corte.

“É enfrentar de um lado com serenidade, ao mesmo tempo com responsabilidade diante de Deus, e diante dos homens, crendo que Deus provê todas as coisas e pedindo a ele sabedoria para fazer justiça a todos“, respondeu.

Além deles, estavam presentes no ato o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que é alvo de denúncia sobre o elo do caso Master com a privatização da Sabesp, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que financiou a ONG de Karina Gama, que controla a produtora Go Up Entertainment Ltda, responsável pela cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nova proposta de delação

Nesta quarta-feira (3), a defesa de Daniel Vorcaro apresentou à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma nova proposta de delação premiada. A decisão caberá ao ministro André Mendonça, relator do caso.

A nova proposta de delação premiada de Vorcaro traz personagens que não estavam presentes na primeira versão, como o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Outra história que estará presente na nova delação de Vorcaro é o filme “Dark Horse”, viabilizado pelo próprio banqueiro, que teria investido R$ 61 milhões na cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com informações da CNN Brasil, Vorcaro incluiu todos os detalhes das transações financeiras que fez com Flávio Bolsonaro (PL) para investir no filme “Dark Horse”.