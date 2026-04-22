ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 22 de de 2026

JUSTIÇA

PDT questiona no STF eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por voto aberto

Agremiação aponta violação a princípios constitucionais e irregularidades no Regimento Interno da Alerj

Por POLÍTICA JB com JB Jurídico
[email protected]

Publicado em 22/04/2026 às 19:54

Alterado em 22/04/2026 às 19:54

Plenário da Alerj Foto: Octacílio Barbosa

Por Jorge Macedo - O Partido Democrático Trabalhista (PDT) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar o formato e o resultado da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), realizada em 17/4, que elegeu o deputado estadual Douglas Ruas (PL) para presidir a Casa. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1319, a legenda pede a anulação do pleito, com a alegação de que a votação ocorreu de forma irregular, por voto aberto e com base em alteração do regimento interno sem o devido processo legislativo.

Segundo o partido, a eleição foi convocada e realizada em prazo reduzido, logo após a homologação da retotalização dos votos das eleições de 2022 determinada pela Justiça Eleitoral, em 14/4. O PDT sustenta que a rapidez do processo e a adoção de regras questionadas comprometeram a legitimidade da escolha. No contexto de dupla vacância no Executivo estadual, a eleição da Mesa Diretora ganharia relevância ampliada e, como o presidente da Alerj pode assumir o governo, deveria haver maior rigor na observância das garantias constitucionais.

Outro argumento é o de que o voto aberto expôs parlamentares a possíveis pressões e retaliações, prejudicando a liberdade de deliberação. Para o PDT, a alteração regimental que embasou esse modelo de votação também não seguiu o devido processo legislativo, e o procedimento não pode ser tratado como matéria interna, pois produz efeitos diretos na organização do poder estadual. (com Assessoria de Comunicação do STF)

Tags:

Rio de Janeir

stf

Deixe seu comentário