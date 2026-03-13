Moraes manda prender kids pretos condenados pela trama golpista

Publicado em 13/03/2026 às 17:25

Alterado em 13/03/2026 às 17:25

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão definitiva de seis kids pretos e um agente da Polícia Federal que foram condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

Eles fazem parte do Núcleo 3 da acusação de golpe de Estado e foram denunciados por planejar ações táticas para sequestrar e matar Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

As prisões foram determinadas após o fim do processo e da possibilidade de apresentação de recursos.

No mês passado, a Primeira Turma do Supremo negou os últimos recursos apresentados pelos réus. Nesta semana, o acórdão do julgamento foi publicado, e o ministro determinou a execução das penas.

Confira as penas dos réus:

Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel: 24 anos de prisão;

Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel: 21 anos de prisão;

Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel: 21 anos de prisão;

Wladimir Matos Soares - policial federal: 21 anos de prisão;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel: 17 anos de prisão;

Bernardo Romão Correa Netto - coronel: 17 anos de prisão;

Fabrício Moreira de Bastos - coronel: 16 anos de prisão.

