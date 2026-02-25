ºC   ºC
Quarta, 25 de de 2026

JUSTIÇA

STF condena réus pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes

Primeira Turma seguiu o voto do relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes

Por JB JURÍDICO
Publicado em 25/02/2026 às 14:57

Alterado em 25/02/2026 às 15:18

Sala de audiências da Primeira Turma do STF Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), João Francisco (“Chiquinho”) Brazão, ex-deputado federal, e Ronald Paulo Alves Pereira por planejarem o homicídio da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, e pela tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, em março de 2018.

O colegiado também condenou os irmãos Brazão e Robson Calixto, conhecido como Peixe, por integrarem organização criminosa armada. Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi condenado por obstrução da Justiça e corrupção passiva.

O ministro Cristiano Zanin, a ministra Cármen Lúcia e o presidente da Turma, ministro Flávio Dino, seguiram o voto do relator da Ação Penal (AP) 2434, ministro Alexandre de Moraes. (com informações da assessoria de comunicação do STF)

