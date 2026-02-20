ºC   ºC
JUSTIÇA

TSE retomará julgamento que pode cassar governador do Rio

Relatora do caso votou pela punição de Cláudio Castro

Por JB JURÍDICO
Publicado em 20/02/2026 às 06:07

Alterado em 20/02/2026 às 08:40

INFORME JB O governador do Rio anda correndo o risco de ter de fazer companhia a Bolsonaro na Papudinha Foto Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 10 de março a retomada do julgamento do processo que pede a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Claúdio Castro, por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022.

Em novembro do ano passado, a ministra Maria Isabel Galotti, relatora do caso, votou pela cassação do governador, mas a análise do caso foi suspensa por um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, que será o próximo a votar.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) e a coligação do ex-deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) pretendem reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que, em maio de 2024, absolveu Castro e outros acusados no processo que trata de supostas contratações irregulares na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

O MPE afirmou que Castro obteve vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários, sem amparo legal, e na descentralização de projetos sociais para enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Rio

Segundo a acusação, a descentralização de recursos ocorreu para fomentar a contratação de 27.665 pessoas, totalizando gastos de R$ 248 milhões.

Defesa
Antes da suspensão do julgamento, o advogado Fernando Neves, representante de Castro, disse que o governador apenas sancionou uma lei da Assembleia Legislativa e um decreto para regulamentar a atuação da Ceperj e não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades. (com Agência Brasil)

 

INFORME JB

Mochileiro

Claudio Castro já foi acusado de entrar em um prédio com uma mochila vazia, e depois sair do local com ela cheia de notas, perfazendo o total de 150 mil reais de propina. Foi filmado pela Polícia Federal, mas nada ficou provado até agora.

