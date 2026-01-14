Novo ministro da Justiça assume lugar de Lewandowski; quem é ele?

...

Publicado em 14/01/2026 às 06:05

Alterado em 14/01/2026 às 09:05

O presidente Lula, Wellington César Lima e Silva (D), que toma posse, e Manoel Carlos de Almeida Neto (E), até agora ministro interino, que deixa o cargo Foto: Ricardo Stuckert/PR

O advogado Wellington César Lima e Silva é o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele foi convidado para assumir o cargo em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (13),segundo nota do Palácio do Planalto.

A nomeação de Wellington Silva foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, nessa terça (13). Ele irá substituir Ricardo Lewandowski.

Wellington Silva estava como advogado-geral da Petrobras. É a segunda vez que ocupa o cargo de ministro da Justiça, pois já chefiou a pasta durante a gestão de Dilma Rousseff.

Ele também foi secretário especial para Assuntos Jurídicos da Presidência da República na atual gestão. Em sua trajetória, já ocupou os cargos de procurador-geral da Justiça da Bahia e procurador-geral de Justiça adjunto para Assuntos Jurídicos.

No último dia 8, Ricardo Lewandowski entregou uma carta com pedido de demissão ao presidente Lula. Magistrado aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), ele havia assumido a pasta em fevereiro de 2024 e deixou o cargo com quase dois anos de gestão, justificando que questões pessoais e familiares o levaram a tomar a decisão. (com Agência Brasil)