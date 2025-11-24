STF decide manter prisão preventiva de Bolsonaro por unanimidade

Dino, Zanin e Cármen acompanharam voto do relator Moraes

Publicado em 24/11/2025 às 12:00

Alterado em 24/11/2025 às 12:28

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta segunda-feira (24), por unanimidade, manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) em regime fechado.

Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia acompanharam o voto do relator do caso, Alexandre de Moraes, em sessão realizada no Plenário Virtual da corte.

Em sua decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro é "reiterante" no descumprimento de medidas cautelares, mas que esse comportamento "se ampliou" no episódio em que tentou danificar a tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente foi preso em regime fechado no último sábado (22), em meio às suspeitas de que ele estaria na iminência de fugir para não cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão imposta pelo STF no caso da trama golpista.

Contribuíram para a ordem de prisão uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro na entrada do condomínio onde seu pai reside em Brasília e o fato de o ex-mandatário ter violado a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

Em audiência de custódia no fim de semana, Bolsonaro alegou que sofreu alucinações devido a um antidepressivo e que suspeitava da existência de uma escuta no dispositivo.

O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. (com Ansa)