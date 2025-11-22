Leia a íntegra da decisão de Alexandre de Moraes manda prender Bolsonaro a pedido da Polícia Federal

...

Publicado em 22/11/2025 às 06:40

Alterado em 22/11/2025 às 12:23

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente neste sábado (22), por solicitação da Polícia Federal, conforme nota oficial.



A Polícia Federal informou que Bolsonaro foi detido por volta das 6h e levado à Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala especial destinada às autoridades.



Segundo a publicação da polícia, se trata de medida preventiva e não de cumprimento de pena, determinada para garantir a ordem pública.

A Polícia Federal apontou que cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta sexta-feira (21) a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, que a pena pela condenação relacionada à trama golpista fosse cumprida em regime domiciliar. O pedido foi acompanhado de laudos médicos atualizados apresentados ao Supremo. Os advogados argumentaram que Bolsonaro não deveria ser encaminhado ao regime fechado em presídio, citando razões humanitárias e seu estado de saúde.



Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, o ex-presidente aguarda a análise dos embargos pela Primeira Turma do STF.



Prisão domiciliar do ex-presidente

Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto de 2025, medida decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares.



Moraes afirmou que ele usou redes sociais de aliados, incluindo de seus três filhos parlamentares, para incentivar ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoiar intervenção estrangeira no Judiciário. (com Sputnik Brasil)

Risco de fuga

Moraes apontou "risco de fuga" e disse que a manifestação seria uma tentativa de utilizar apoiadores para "obstruir a fiscalização das medidas cautelares" contra o ex-mandatário.

"Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político", ressaltou o ministro.

Na última sexta (21), Flávio havia divulgado um vídeo em que pedia uma vigília de apoiadores para ocupar o acesso ao condomínio do ex-presidente em Brasília. "Com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro", declarou o senador.

Moraes ainda apontou uma "violação" na tornozeleira eletrônica de Bolsonaro à 0h08 deste sábado, o que teria como objetivo "garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho". (com Ansa)

'Profunda perplexidade'

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz - em nota - que a prisão preventiva decretada na manhã de hoje, "causa profunda perplexidade". O advogado Celso Vilardi afirma que Bolsonaro foi preso em casa, com tornozeleira eletrônica, e que estava sendo vigiado por autoridades.

Vilardi enfatiza que o estado de saúde de Jair Bolsonaro "é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco". Ele diz, ainda, que a defesa vai apresentar o recurso cabível.

Acrescenta que a prisão está "calcada em uma vigília de orações. A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa".

Remédios

Os remédios do ex-presidente Jair Bolsonaro foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso preventivamente. Equipe médica esteve no local, mas saiu sem dar declarações.

Segundo os advogados do réu, ele apresenta saúde debilitada e quadro diário de soluço gastroesofágico e falta de ar e faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do ex-presidente após a convocação de vigília para este sábado (22) nas proximidades da residência onde ele cumpria prisão domiciliar. O ministro também foi informado de tentativa do réu de romper a tornozeleira eletrônica. Na decisão em que Moraes determina a prisão, ele garante a disponibilização de atendimento médico em tempo integral a Bolsonaro. (com Agência Brasil)

