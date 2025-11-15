ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Sábado, 15 de Novembro de 2025

JUSTIÇA

Menos da metade dos policiais de Castro usou câmeras corporais durante operação da matança no Rio, aponta Ministério Público

...

Por JB JURÍDICO com Revista Fórum
[email protected]

Publicado em 15/11/2025 às 08:04

Alterado em 15/11/2025 às 08:04

. Foto: PM/RJ (arquivo)

Por Júlia Motta  - Uma investigação feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) mostrou que menos da metade dos policiais que atuaram na Operação Contenção, ocorrida nos complexos da Penha e do Alemão, utilizou câmeras corporais. Segundo o MP, 77 dos 215 agentes do Bope e 57 dos 128 da Core estavam equipados com câmeras no momento da incursão.

O número foi revelado pelo comandante do Bope, Marcelo Corbage, e pelo chefe da Core, Fabrício Oliveira. A justificativa de ambos foi de que os equipamentos estavam "sem bateria".

A operação virou alvo do MP por ter sido a mais letal da história do país, com 121 mortos, além de uma série de relatos de violações de direitos e violência policial. O relatório também apontou indícios de mortes com características “fora do padrão de confronto”, como um cadáver com marcas de tiro à curta distância e outro com sinais de decapitação.

“Um corpo apresentava lesões com características de disparo de arma de fogo à curta distância (...) Outro corpo possuía lesão produzida por projétil de arma de fogo à distância, porém apresentava, adicionalmente, ferimento por decapitação, produzido por instrumento cortante ou corto-contundente", diz um trecho do relatório.

O documento foi elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia (DEDIT/CI2) do MP-RJ e as necropsias foram acompanhadas por técnicos do órgão no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) entre os dias 28 e 30 de outubro.

Além dessas informações, o MP também descobriu que a operação estava prevista para durar entre 5 e 6 horas, mas só terminou após 12 horas.

O documento foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da ADPF 635, ação que debate a letalidade policial durante a operação. Nesta segunda-feira (10), o ministro determinou que todas as imagens. sejam preservadas.

Operação mais letal da história do país
Ocorrida no dia 28 de outubro, a Operação Contenção foi considerada a mais letal da história do país ao deixar mais de 121 mortos. A ação ocorreu nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, ao comando do governador Cláudio Castro (PL). Devido à alta letalidade policial, a operação foi alvo de intensas críticas de especialistas em Segurança Pública e organizações dos direitos humanos.

Tags:

Câmeras

câmeras corporai

Câmeras corporais

polícia

POLICIAIS

Deixe seu comentário