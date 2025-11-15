Tarcísio é alvo de nova representação no Ministério Público Eleitoral por 'campeonato de cortes'

...

Publicado em 15/11/2025 às 07:52

Por Diego Feijó de Abreu - O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), passou a ser alvo de uma nova representação no Ministério Público Eleitoral (MPE) por causa do chamado “campeonato de cortes” com prêmio de R$ 50 mil, revelado pela Revista Fórum. Depois da notícia de fato apresentada pelo deputado Emidio de Souza (PT), foi a vez do deputado estadual Paulo Fiorilo (PT) acionar a Procuradoria Regional Eleitoral.

No documento, protocolado na quinta-feira (13), Fiorilo pede a apuração de possíveis ilícitos eleitorais relacionados ao concurso que premia o participante que conseguir maior engajamento com vídeos editados de falas de Tarcísio, em especial sobre segurança pública e o chamado PL Antifacção. Para o parlamentar, a estrutura do campeonato indica abuso de poder econômico, propaganda irregular e uso indevido dos meios de comunicação.

O texto encaminhado ao MPE faz uma comparação direta entre a estratégia do “campeonato de cortes” e o caso que levou o coach Pablo Marçal a ser condenado e declarado inelegível pela Justiça Eleitoral. Fiorilo cita a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0601153-47.2024.6.26.0001, em que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo entendeu que a compra de engajamento e a simulação de apoio orgânico configuram uso indevido dos meios de comunicação e desequilíbrio da disputa.

Segundo o deputado, o campeonato, em vigor entre 3 de novembro e 3 de dezembro, utiliza vídeos com conteúdo político-eleitoral para “ampliar artificialmente o alcance” da imagem do governador, repetindo o método condenado no caso Marçal. A denúncia ainda aponta que o modelo pode se aproximar do crime descrito no artigo 89 da Resolução nº 23.610 do TSE, que proíbe a contratação direta ou indireta de grupos para atuação coordenada nas redes.

Pedidos de suspensão imediata e investigação do prêmio de R$ 50 mil

A representação de Fiorilo traz pedidos mais duros do que a primeira notícia de fato. Ele solicita a instauração de um Procedimento Preparatório Eleitoral, a adoção de medidas cautelares para a suspensão imediata do “campeonato de cortes” e a comunicação formal ao governador Tarcísio de Freitas para que esclareça sua ciência, participação ou anuência em relação à iniciativa.

O deputado requer ainda que Tarcísio informe a origem e a rastreabilidade dos recursos destinados ao prêmio de 50 mil reais e que, confirmados os indícios, o Ministério Público ajuíze Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico. A nova iniciativa se soma à representação de Emidio de Souza e aumenta a pressão para que o MPE investigue o esquema de cortes pró Tarcísio.