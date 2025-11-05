JUSTIÇA
Sabatina de Gonet para recondução à PGR será em 12 de novembro
Por JB JURÍDICO
Publicado em 05/11/2025 às 14:12
Alterado em 05/11/2025 às 15:45
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado marcou para o próximo dia 12 a sabatina do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de dois anos à frente do órgão.
Durante a primeira etapa da análise da recondução de Gonet ao cargo, nesta quarta-feira (5), o relator da indicação, senador Omar Aziz (PSD-AM), avaliou a atuação do procurador-geral da República como apartidária e técnica.
Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva aos senadores.
Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027. (Com Agência Brasil e Agência Senado)