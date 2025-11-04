MINISTRA RELATORA ISABEL GALOTTI, DO TSE, VOTA PELA CASSAÇÃO DO GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO E DO PRESIDENTE DA ALERJ

Em voto longo e duríssimo, a juíza condenou os atos de campanha do chefe do Palácio Guanabara e, além da cassação, decretou a inelegibilidade e multa de 100 mil Ufirs. O presidente da Alerj também recebeu da ministra o mesmo tratamento. Julgamento foi interrompido após pedido de vista

A ministra Isabel Gallotti, relatora do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta terça-feira, 4, pela cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), sob a acusação de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A Corte analisa recursos que apontam o uso da máquina pública e irregularidades na campanha de reeleição do governador.

As ações investigam um suposto esquema de contratações na Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que teriam sido usadas para empregar cabos eleitorais com recursos públicos durante a campanha de 2022.

No voto, Gallotti afirmou que houve uso da máquina pública nas contratações, o que configura abuso de poder político e econômico. Ela também determinou a realização de novas eleições para o governo do Estado e que a Justiça Eleitoral refaça a contagem dos votos para deputado estadual, em razão da cassação do parlamentar Rodrigo Bacellar.

Com o voto da relatora pela cassação, o julgamento prossegue com as manifestações dos ministros Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques, Estela Aranha, Kassio Nunes Marques, André Mendonça e da presidente do TSE, Cármen Lúcia, última a votar.

