JUSTIÇA
MINISTRA RELATORA ISABEL GALOTTI, DO TSE, VOTA PELA CASSAÇÃO DO GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO E DO PRESIDENTE DA ALERJ
Por JB JURÍDICO com Agência Estado
Publicado em 04/11/2025 às 22:58
Alterado em 04/11/2025 às 23:33
A ministra Isabel Gallotti, relatora do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), votou nesta terça-feira, 4, pela cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), sob a acusação de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A Corte analisa recursos que apontam o uso da máquina pública e irregularidades na campanha de reeleição do governador.
As ações investigam um suposto esquema de contratações na Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que teriam sido usadas para empregar cabos eleitorais com recursos públicos durante a campanha de 2022.
No voto, Gallotti afirmou que houve uso da máquina pública nas contratações, o que configura abuso de poder político e econômico. Ela também determinou a realização de novas eleições para o governo do Estado e que a Justiça Eleitoral refaça a contagem dos votos para deputado estadual, em razão da cassação do parlamentar Rodrigo Bacellar.
Com o voto da relatora pela cassação, o julgamento prossegue com as manifestações dos ministros Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques, Estela Aranha, Kassio Nunes Marques, André Mendonça e da presidente do TSE, Cármen Lúcia, última a votar.
(Por Hugo Henud, Agência Estado)
CLIQUE AQUI PARA LER A ÍNTEGRA DA DENÚNCIA CONTRA CLAUDIO CASTRO
No vídeo abaixo, o julgamento começa em 1:14:39
