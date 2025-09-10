Luiz Fux vota pela anulação do caso Bolsonaro e rompe com seus pares no STF

...

Publicado em 10/09/2025 às 19:38

Alterado em 10/09/2025 às 19:38

Por Ricardo Brito e Luciana Novaes Magalhães - O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux votou nesta quarta-feira pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro de formação de organização criminosa e votou pela anulação de seu julgamento sobre jurisdição, rompendo com colegas e aumentando as chances de um recurso após o veredicto final nesta semana.



O tribunal superior ainda parece provável que condene Bolsonaro por planejar um golpe para permanecer no poder depois que ele foi afastado do cargo em 2022. Dois juízes do painel de cinco juízes já votaram pela condenação, e os dois restantes foram nomeados pelo presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro nas eleições de 2022.

Mas o voto de Fux pode reforçar o argumento da defesa de Bolsonaro de que o caso deve ser decidido pelo plenário do tribunal superior de 11 juízes, incluindo dois que foram nomeados pelo ex-presidente.



A divergência no tribunal aumenta a tensão a um caso que já polarizou a nação e atraiu milhares de apoiadores de Bolsonaro às ruas em protesto.



Um longo processo de apelação também aproximaria os procedimentos da campanha presidencial de 2026, na qual Bolsonaro ainda insiste que será candidato. O ex-presidente foi impedido de concorrer ao cargo em um caso separado por espalhar alegações infundadas sobre o sistema de votação eletrônica do Brasil.

O ex-presidente é acusado de participar de uma organização criminosa armada, tentar abolir violentamente a democracia, organizar um golpe de Estado e danificar propriedades do governo e bens culturais protegidos.



Seus advogados mantiveram sua inocência em todas as acusações e argumentaram que seu julgamento envolveu vários erros processuais.



Fux concordou com vários dos argumentos da defesa. Em seu voto durante as deliberações finais do julgamento, Fux disse que o caso deveria ter sido ouvido por tribunais inferiores porque Bolsonaro havia deixado o cargo.



"Eu voto ... que a Suprema Corte não tem jurisdição para julgar este caso porque os réus já haviam perdido suas posições (políticas)", disse Fux.

Uma vez envolvido, acrescentou, a Suprema Corte deveria ter lidado com o julgamento, e não o painel de cinco juízes.



Fux também disse que a defesa não teve tempo suficiente para preparar seu caso, observando que a investigação gerou cerca de 70 terabytes de documentos, o que ele chamou de "tsunami de dados" e "despejo de documentos".



"Não sou especialista nessa área, mas o volume chegou a 70 terabytes - não pude acreditar, porque são bilhões de páginas. No entanto, foi apenas em 30 de abril de 2025 que foi emitida uma decisão concedendo acesso à mídia e aos materiais apreendidos durante a fase de investigação", disse ele.



Fux foi nomeado para o tribunal pela ex-presidente Dilma Rousseff, aliada próxima de Lula e sucessora escolhida quando ele terminou seu segundo mandato em 2010.

