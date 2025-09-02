Moraes incisivo dá o tom em 1ª sessão de julgamento de Bolsonaro

Gonet também assegurou que ex-presidente tentou aplicar golpe

Publicado em 02/09/2025 às 15:20

Alterado em 02/09/2025 às 18:56

O ministro Alexandre de Moraes, relator da Ação Penal 2668 e alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, rejeitou nesta terça-feira (2) qualquer ingerência externa no processo que julga a tentativa de golpe de Estado atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A declaração foi dada durante a primeira sessão do julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que tem como réus o ex-mandatário e outros sete acusados de integrar o núcleo 1 da trama golpista.

Logo ao iniciar sua intervenção, por volta das 9h20, Moraes também repudiou "pressões internas ou externas", em referência indireta aos recentes ataques do governo de Donald Trump contra o Brasil.

A exposição ocorreu diante dos advogados dos réus, mas sem a presença de Bolsonaro, que, segundo um de seus defensores, Celso Vilardi, "não está bem de saúde" — o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira é o único réu que marcou presença no tribunal.

Durante sua exposição, Moraes, chamado pelo deputado Eduardo Bolsonaro de "violador dos direitos humanos", também fez uma defesa da democracia ao recordar a trajetória brasileira desde a Constituição de 1988.

"A história nos ensina que a impunidade não é espaço para pacificação. O caminho aparentemente mais fácil da impunidade deixa cicatrizes traumáticas", disse.

A fala de Moraes terminou por volta de 10h55 e marcou o tom da primeira audiência, combinando a defesa da soberania nacional com a reafirmação do papel do STF.

Já o procurador-geral da República, Paulo Gonet, assegurou que Bolsonaro é o principal responsável da tentativa de quebra institucional.

"Quando o presidente e o ministro da Defesa convocam a cúpula militar [para apresentar a minuta golpista], o processo criminoso já está em curso, o golpe já está em curso de realização", ressaltou ele durante a ultima exposição de uma sessão realizada sob fortes medidas de segurança.

A ameaça de uma ação violenta contra os magistrados levou à elaboração de um plano para que os cinco ministros da Primeira Turma possam abandonar o prédio em poucos minutos em caso de risco. (com Ansa)