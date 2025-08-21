Bolsonarista Zé Trovão ameaça Moraes e diz que vai 'acabar com a vida' de ministro

Publicado em 21/08/2025 às 10:49

Alterado em 21/08/2025 às 10:49

Por Lucas Schroeder - Em discurso na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira (20), o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) afirmou que vai "acabar com a vida" do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, o parlamentar comentava a operação da PF (Polícia Federal) contra o pastor Silas Malafaia, alvo de mandado de busca e apreensão pessoal no Rio de Janeiro, quando fez ameaças ao magistrado do Supremo.

"Seu presidente, que dia para se dizer mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal: continuem perseguindo as pessoas, vocês estão no caminho, no caminho exato para que daqui a pouco tempo esse país seja uma desgraça definitiva", começou o deputado.

"Eu quero repudiar a perseguição contra não somente um cidadão, mas um dos homens mais eloquentes do evangelho brasileiro, que não merecia ter passado pelo que passou hoje ao chegar ao Brasil. Alexandre de Moraes, presta atenção: o seu dia, o seu fim, está próximo. E nós vamos acabar com sua vida, porque você não pode fazer o que você está fazendo", concluiu Zé Trovão antes que o áudio do microfone em que discursava fosse cortado.

A CNN entrou em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes para comentar as falas de Zé Trovão e aguarda retorno.