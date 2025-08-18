'Washington Post' publica longo perfil de Moraes: 'O juiz que resiste a Trump'

...

Moraes no 'Post': 'O juiz que se recusa a se curvar à vontade de Trump: 'Faremos o que é certo'', diz o título da matéria Foto: reprodução

O jornal norte-americano Washington Post publica nesta segunda-feira (18) um extenso perfil do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), descrevendo-o como uma figura central na defesa da democracia brasileira e alvo de pressões internacionais. A reportagem destaca que Moraes enfrenta sanções impostas pelos Estados Unidos, provocações de Elon Musk e tarifas aplicadas pelo presidente Donald Trump contra o Brasil em resposta direta ao seu trabalho no combate à extrema direita.

Segundo a publicação, mesmo sob tamanha pressão, Moraes mantém a postura de enfrentamento: “Faremos o que é certo”, disse o ministro.

O texto do Washington Post abre descrevendo Moraes em um raro momento de descontração. O ministro assistia a uma partida de seu time de coração, o Corinthians, que não lhe trazia grandes emoções, mas funcionava como uma distração diante do cenário turbulento. Era uma pausa necessária em meio às sanções norte-americanas e ao cerco político e midiático que o cerca.

As medidas de Trump e os ataques de Musk

A reportagem ressalta que Trump decidiu impor tarifas adicionais contra o Brasil em reação à atuação de Moraes, que se tornou um símbolo do combate às tentativas golpistas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Elon Musk, dono da plataforma X (antigo Twitter), intensificou ataques pessoais contra o ministro, acusando-o de censura e perseguição política.

Mesmo diante desse ambiente hostil, o Washington Post sublinha que Moraes não recua e insiste em sustentar suas decisões em defesa das instituições brasileiras.

Uma figura de alcance global

O perfil publicado pelo jornal mostra que a projeção internacional de Moraes vai além do cenário jurídico nacional. Sua postura diante de pressões de figuras de alcance mundial, como Trump e Musk, elevou sua visibilidade, mas também ampliou riscos pessoais e políticos.

O texto ressalta que, para seus aliados, Moraes se tornou uma peça essencial na preservação do Estado de Direito no Brasil. Já seus críticos o acusam de concentrar poder e agir de forma autoritária.

O Washington Post sintetiza sua imagem em uma frase: “o juiz que resiste a Trump”. Ao expor sanções, ataques e medidas retaliatórias, o perfil reforça que Moraes não pretende se curvar a pressões externas ou internas e seguirá em sua missão de “fazer o que é certo”. (com Brasil 247)