Julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe começará em 2/9

Sessões extraordinárias foram marcadas entre os dias 2 e 12

Publicado em 15/08/2025 às 15:19

Alterado em 15/08/2025 às 15:19

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, marcou para 2 de setembro a primeira sessão do julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus do "núcleo crucial" da tentativa de golpe de Estado.

As sessões extraordinárias foram agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. As sessões vão das 9h às 12h. E, nos dias 2, 9 e 12, vai haver também sessões das 14h às 19h.

A data foi marcada um dia após o pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso, depois que as defesas dos processados apresentaram suas alegações finais.

Moraes afirmou que houve "cumprimento de todas" as diligências e que a definição da data era necessária para assegurar a "celeridade" processual e a "efetividade da prestação jurisdicional".

O ministro Zanin já havia reservado, informalmente, todas as terças-feiras de setembro para as audiências.

As equipes de defesa receberam com surpresa o fato de Moraes ter encaminhado seu despacho apenas um dia após as alegações finais. Na quarta-feira (13), os advogados de Bolsonaro pediram a absolvição de seu cliente, alegando que não há provas concretas que sustentem as acusações e questionando a validade da delação do colaborador, o tenente-coronel Mauro Cid.

De acordo com fontes consultadas pelo jornal "O Estado de S.Paulo", alguns advogados ainda apostam na possibilidade de um adiamento do processo por meio de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que tem manifestado uma série de divergências com Moraes nas audiências da Primeira Turma. (com Ansa)