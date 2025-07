Moraes dobra a aposta contra Trump e manda Polícia Federal na casa de Bolsonaro pôr tornozeleira eletrônica no ex-presidente

Por Julinho Bittencourt - A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (18) uma operação que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação, que inclui o cumprimento de mandados de busca e medidas restritivas, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ocorre na residência de Bolsonaro e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda à qual ele é filiado.

Ministro Alexandre de Moraes, aparentemente, não passou recibo para as ameaças de Donald Trump Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Advogados do ex-presidente confirmaram que Bolsonaro foi notificado da operação e que está cooperando com os agentes da PF. Fontes ouvidas sob reserva indicam que ele é alvo de medidas cautelares restritivas, cujos detalhes ainda não foram divulgados oficialmente.

Bolsonaro terá que a partir de agora usar tornozeleira eletrônica por determinação do STF.

Ministros da Corte desconfiavam e tiveram indícios de que Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump nos EUA.

Ele agora passará a ser monitorado 24 horas por dia.

Segundo informações preliminares, além da casa onde Bolsonaro reside, outros locais vinculados ao PL também estão sendo vasculhados por determinação do STF, dentro do inquérito que apura possíveis ilegalidades envolvendo o ex-presidente e seus aliados políticos.

Vários inquéritos

Esta é mais uma frente investigativa que envolve o ex-presidente, que já responde a múltiplos inquéritos em andamento no STF, incluindo investigações sobre tentativa de golpe, disseminação de desinformação e uso indevido da estrutura de governo para fins políticos durante seu mandato.



Bolsonaro não poderá falar com outros réus do processo do 8 de Janeiro reprodução