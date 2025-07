A resposta a Trump publicada em inglês pelo ministro Gilmar Mendes, do STF

A íntegra do texto traduzida para o português:

"As decisões judiciais e a proteção dos direitos fundamentais em sociedades democráticas devem sempre abordar as ameaças reais contra o sistema jurídico.

O Brasil enfrentou algo que nenhuma outra democracia moderna vivenciou: uma tentativa descarada de golpe realizada em plena luz do dia, organizada e planejada por grupos extremistas que abusaram da responsabilidade descontrolada das redes sociais.

Nenhum outro Congresso testemunhou uma campanha massiva de desinformação lançada por empresas de tecnologia que usaram mentiras para minar discussões democráticas sobre formas regulatórias.

Nenhuma outra Suprema Corte no mundo enfrentou ataques tão cruéis à reputação de seus juízes, incluindo planos de assassinato arquitetados por facções de grupos políticos perdedores.

Essas circunstâncias singulares definem este momento crítico na luta pela democracia no Brasil: quando a defesa absoluta dos princípios constitucionais se torna essencial para a própria civilização, enfrentando forças que ameaçam não apenas nossas instituições nacionais, mas a própria ideia de governo constitucional no século XXI. O que está acontecendo no Brasil hoje escreve um capítulo verdadeiramente novo na história da resistência democrática."

Judicial decisions and the protection of fundamental rights in a democratic societies must always adress the real threats against the legal system.



Brazil has confronted something no other modern democracy has experienced: a brazen coup attempt carried out in broad daylight,…