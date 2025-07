Presidente do STF indica que julgamento de Bolsonaro não será afetado por pressão de Trump e direitistas

...

Publicado em 10/07/2025 às 08:56

Alterado em 10/07/2025 às 09:04

A ofensiva tarifária anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil não alterará os planos do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com reportagem publicada pelo jornal Estado de S. Paulo, ministros da Corte ouvidos em caráter reservado afirmaram que a pressão vinda da Casa Branca não surtirá efeito e que o julgamento está mantido para o fim de agosto ou início de setembro.

Trump anunciou a imposição de uma tarifa adicional de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos EUA, alegando suposta interferência do STF em plataformas digitais e em processos contra Jair Bolsonaro. A medida, claramente motivada por razões políticas, gerou forte reação no Brasil e acirrou a tensão diplomática entre os dois países.

Nesta quarta-feira, 9, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, telefonou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar da crise desencadeada pelo tarifaço americano. Segundo a apuração do jornal, ficou decidido que os ministros do Supremo não fariam declarações públicas sobre o episódio, deixando a condução da resposta oficial a cargo do Ministério das Relações Exteriores.

Apesar da orientação de silêncio, o ministro Flávio Dino fez uma manifestação indireta em suas redes sociais, destacando o papel do STF na defesa da ordem constitucional brasileira. “Uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis”, escreveu Dino em sua conta no Instagram, sem mencionar diretamente Trump ou a crise internacional.

O julgamento de Bolsonaro, apontado como peça central da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, permanece no centro das atenções nacionais e internacionais. Mesmo após ter sido declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro poderá enfrentar novas sanções, incluindo eventual condenação criminal. A expectativa dentro do Supremo é de que ele seja condenado.

A tentativa de Trump de interferir nas instituições brasileiras, sob o argumento de que o STF estaria “ultrapassando seus limites”, tem sido interpretada como uma retaliação ideológica, alinhada ao bolsonarismo. Em maio, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já havia dado sinais dessa ofensiva, ao anunciar restrições de entrada nos EUA para “funcionários estrangeiros e pessoas cúmplices na censura de americanos”, numa crítica velada ao ministro Alexandre de Moraes.

A ação de Trump provocou impacto também no campo econômico. Analistas apontam que setores como siderurgia, aviação, carnes e frutas serão os mais atingidos. Ainda assim, segundo avaliação publicada pelo Estadão, o Brasil poderá redirecionar parte das exportações para mercados alternativos, como a China, o que deve limitar os efeitos da medida no curto prazo.

A reação do governo Lula e a firmeza do STF em manter seu cronograma mostram que o Brasil pretende responder com serenidade, mas sem ceder a pressões externas que pretendem interferir na soberania nacional. A mensagem é clara: decisões sobre a democracia brasileira cabem apenas às instituições do Brasil — e não serão pautadas por interesses eleitorais de líderes estrangeiros.