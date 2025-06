STF faz acareações entre réus e testemunha de ação sobre tentativa de golpe de Estado; leia a íntegra das atas das sessões

Ministro Alexandre de Moraes conduziu duas audiências, e íntegra das atas está disponível

Publicado em 24/06/2025 às 15:18

Alterado em 24/06/2025 às 19:25

Acareação entre os réus tenente-coronel Mauro Cid, colaborador no processo, e general Walter Braga Netto Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conduziu nesta terça-feira (24) duas audiências de acareação na Ação Penal (AP) 2668, que apura suposta tentativa de golpe de Estado. A primeira envolveu os réus tenente-coronel Mauro Cid, colaborador no processo, e general Walter Braga Netto. O segundo procedimento foi entre Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e réu, e o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, testemunha na ação.

Além do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, também acompanharam a audiência o ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Os participantes da acareação estiveram acompanhados dos advogados.

A acareação é um procedimento em que as pessoas envolvidas apresentam sua versão dos fatos frente a frente, com o objetivo de apurar a verdade. Conforme o ministro, nas acareações, assim como nos interrogatórios, o réu não tem o compromisso de dizer a verdade, mas a testemunha sim.

A primeira acareação durou cerca de uma hora, e meia e a segunda, pouco mais de uma hora. Os procedimentos foram realizados na sala de audiências do STF. (com Assessoria de Comunicação do STF)

CLIQUE AQUI PARA LER A ATA DA ACAREAÇÃO ENTRE MAURO CID E BRAGA NETO

CLIQUE AQUI PARA LER A ATA DA SESSÃO DE ACAREAÇÃO ENTRE FREIRE GOMES E ANDERSON TORRES