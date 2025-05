Ex-comandante do Exército, que ameaçou prender Bolsonaro quando recebeu proposta de golpe, será ouvido pelo STF nesta segunda como testemunha

...

Publicado em 19/05/2025 às 07:11

Alterado em 19/05/2025 às 07:15

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ouve nesta segunda-feira (19) o ex-comandante do Exército general Marco Antônio Freire Gomes dentro do processo da trama golpista.



O militar, conforme apontam as investigações, rejeitou participar de um golpe de Estado e teria até mesmo ameaçado prender o então presidente Jair Bolsonaro caso desse seguimento à sua tentativa.



Nesta segunda-feira, também serão ouvidos Adiel Pereira Alcântara, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Clebson Ferreira de Paula Vieira, ex-integrante do Ministério da Justiça, e Éder Lindsay Magalhães Balbino, responsável por uma empresa contratada pelo Partido Liberal (PL) para fiscalizar as eleições.



Este é primeiro dia de uma saga de pelo menos duas semanas de escutas de 81 testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa. Em depoimento à Polícia Federal, o general reforçou a participação de Jair Bolsonaro na liderança do golpe.

O ex-presidente teria apresentado, em reunião com seus assessores e os comandantes das Forças, três dispositivos constitucionais para efetivar sua tentativa, a Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o Estado de Defesa e o Estado de Sítio.



Além de Marco Antônio Freire Gomes, estão previstos depoimentos de outras grandes autoridades do governo Bolsonaro como os demais chefes militares da época, além do atual comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, do ex-vice-presidente e atual senador, Hamilton Mourão, o atual governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o ex-ministro da Economia Paulo Guetes, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ).



As audiências visam julgar o chamado "núcleo crucial" da trama golpista, composta por, além de Jair Bolsonaro:



Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;



Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;



Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;



Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;



Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;



Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;



Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

(com Sputnik Brasil)