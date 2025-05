Ministro Luiz Fux dá aula de jiu-jitsu para crianças do Complexo da Maré

Publicado em 04/05/2025 às 11:31

Alterado em 04/05/2025 às 11:31

Crianças do Complexo da Maré fazem aula de jiu-jitsu com ministro do STF Foto: Luccas Zappalá/STF

Um grupo de crianças e adolescentes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que visitou o Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira (24), participou de um treino de jiu-jitsu com o ministro Luiz Fux, mestre da arte marcial. A visita foi resultado de uma aproximação iniciada no ano passado, quando o ministro Fux conheceu o projeto social desenvolvido no Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) da Maré.

Depois de desembarcar na Base Aérea de Brasília, em voo cedido pela Força Aérea Brasileira (FAB), o grupo seguiu para o Centro de Treinamento do STF, onde foi recepcionado pelo ministro. Praticante da arte marcial há mais de 50 anos, Fux conduziu uma aula e dividiu o tatame com crianças e adultos. “É um grande prazer colaborar com esse projeto da Maré, que não se limita ao jiu-jitsu, mas também à conscientização da educação física e de uma vida saudável”, destacou o ministro.

Após o treino, o grupo foi convidado para um almoço no refeitório do Tribunal e, à tarde, se encontrou com outros ministros do STF no Salão Branco e assistiu ao início da sessão plenária.

Sobre o projeto

Criado em dezembro de 2024 pelo tenente-coronel Corbage, o projeto Geração Maré é uma iniciativa do 22º Batalhão da PMERJ em parceria com o Maré Top Team e a Legião da Boa Vontade (LBV). Atendendo cerca de 120 crianças e adolescentes e 40 adultos, o projeto oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu, ginástica e atividades educativas e culturais.(com informações do STF)