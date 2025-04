Revista Piauí: 'A caneta amiga de Gilmar Mendes'

A revista Piauí, de João Moreira Salles, publica uma reportagem bombástica sobre o ministro do STF

O instituto do qual o ministro é sócio fechou um contrato milionário com a CBF. Meses depois, Gilmar deu uma liminar que salvou o mandato do presidente da confederação



Por Allan de Abreu - A passagem de Ednaldo Rodrigues pela CBF tem sido uma sucessão de tumultos. O cartola assumiu a presidência da entidade de forma interina em 2021, depois que seu antecessor, Rogério Caboclo, foi afastado por assediar moral e sexualmente uma funcionária. Rodrigues ficou no cargo até março do ano seguinte, quando se elegeu presidente. Mas, em dezembro de 2023, foi ele próprio afastado também, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou irregularidades no processo eleitoral.

Instaurou-se o caos na CBF, mas Rodrigues não demorou a tomar providências: recorreu aos tribunais superiores em Brasília e pagou 6,5 milhões de reais dos cofres da entidade para seu braço direito, o advogado Pedro Trengrouse. Duas semanas depois de receber a bolada, Trengrouse desembarcou na capital. A situação estava complicada para Rodrigues. Os escritórios de Brasília – entre os quais o de Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF – já haviam perdido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no próprio Supremo. Por isso, no dia 22 de dezembro, quando chegou à cidade, Trengrouse depositava suas esperanças numa nova ação interposta no STF, desta vez por iniciativa do PCdoB, partido do secretário-­geral da CBF, Alcino Reis Rocha.

­Nestes casos, o regimento interno do Supremo prevê que o presidente do tribunal encaminhe o novo recurso ao mesmo magistrado que vinha lidando com o assunto – no caso, o ministro André Mendonça. No entanto, Barroso decidiu distribuir o recurso do PCdoB por sorteio. (Procurado para explicar a decisão, Barroso não se manifestou.) O julgamento do recurso caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Foi uma dádiva.

Desde agosto de 2023, o ministro tem relação direta com a CBF, por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do qual é sócio e fundador. Na época, a CBF Academy Brasil, braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudá-la na administração dos seus cursos. Já havia batido na porta de algumas instituições de ensino até que o advogado Trengrouse reuniu-se com Francisco Schertel Mendes, diretor geral do IDP e filho do ministro Gilmar Mendes. Entenderam-se bem. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passava a gerir os cursos e ficava com 84% da receita da CBF Academy, estimada, naquele ano, em 9,2 milhões de reais. O restante, 16%, ficava com a CBF.

Considerando a agitada vida jurídica da CBF, a gestão de Ednaldo Rodrigues gostou da ideia de ter uma sociedade com um magistrado influente como Gilmar. Àquela altura, além da ação no Tribunal de Justiça do Rio que afastou Rodrigues temporariamente do cargo, a CBF vinha sendo bombardeada pela CPI sobre Manipulação de Resultado em Partidas de Futebol, que corria na Câmara, então presidida pelo deputado Arthur Lira (PP-AL).

Gilmar poderia ter se declarado impedido de analisar o recurso do PCdoB, dada sua parceria com a CBF, mas seguiu em frente. Em janeiro de 2024, temendo que o Brasil fosse prejudicado na inscrição para as Olimpíadas de Paris em razão do afastamento do presidente da confederação, concedeu uma liminar a favor de Rodrigues, que reassumiu o cargo. Em outubro, Gilmar levou sua liminar ao plenário do STF, quando se deu uma troca de chispas cujo subtexto era a suspeita de que falta idoneidade tanto ao Tribunal de Justiça do Rio quanto à CBF.

Ao ler seu voto, Gilmar criticou a decisão do tribunal do Rio em termos mais ou menos enigmáticos: “São coisas extravagantes que acontecem nos processos e que precisam ser anotadas.” Seu colega André Mendonça, que antes tomara uma decisão contrária aos interesses da CBF, tomou a palavra e também criticou as extravagâncias judiciais do Rio, mas Gilmar interveio: “Vossa Excelência entende mais de extravagâncias do que eu.” Aparentemente, era um comentário em tom de camaradagem, mas Mendonça não gostou, fechou a cara e colocou em dúvida a idoneidade da gestão atual da CBF. “Pode ter certeza que não [entendo mais de extravagâncias], ministro Gilmar, porque, quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se a CBF resistiria a uma investigação.”

Gilmar fez ouvidos moucos e continuou lendo o seu voto. Horas depois, a votação foi interrompida por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Em fevereiro passado, no entanto, mesmo com o caso sob análise de Dino, Gilmar aceitou um pedido do PCdoB e homologou um acordo validando a eleição de Rodrigues em 2022. E deu prazo de três dias para que o tribunal do Rio desse “integralmente cumprimento à presente decisão, extinguindo todos os processos pertinentes”. O tribunal assentiu.

A parceria entre o IDP de Gilmar Mendes e a CBF de Ednaldo Rodrigues vai de vento em popa. Até agora, pelo menos seis nomes – vinculados ou indicados pelo instituto – ganharam postos na confederação. Entre eles, estão o chefe de gabinete (Hugo Teixeira), o diretor jurídico (André Mattos) e o diretor financeiro (Valdecir de Souza). A CBF também ganhou uma filial em Brasília, em uma casa no Lago Sul.

