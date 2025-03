Moraes libera para julgamento denúncia contra Bolsonaro

Zanin, presidente da 1ª Turma, analisará acusação em 25/3

Publicado em 13/03/2025 às 19:21

Alterado em 13/03/2025 às 21:38

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta quinta-feira (13) para julgamento a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado.

Após o sinal verde do magistrado, o caso será analisado presencialmente pela Primeira Turma da Corte no dia 25 de março, data marcada pelo presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin.

Na oportunidade, os ministros vão averiguar se aceitarão ou não as acusações. Caso a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) avance, Bolsonaro e seus aliados deixarão de ser indiciados e passarão a ser réus.

Além do ex-mandatário, o grupo é composto pelos ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), bem como por Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que na época chefiava a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Bolsonaro e os outros indiciados negam qualquer participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado e defendem que são alvos de perseguição. (com Ansa)