JUSTIÇA

Leia a íntegra do relatório da PF: Moraes retira sigilo do inquérito sobre golpe tentado pela organização criminosa de Bolsonaro

O ministro, que é relator do caso no Supremo, manteve o sigilo sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na Presidência

Por JB JURÍDICO com Revista Fórum

[email protected]

Publicado em 26/11/2024 às 13:15

Alterado em 26/11/2024 às 16:57

O ministro Alexandre de Moraes Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil