8 de janeiro: Alexandre de Moraes vota pela condenação de mais oito réus por atos golpistas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou, nesta sexta-feira (13), pela condenação de mais oito réus pelos ataques golpistas aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no 8 de janeiro. Moraes é relator dos casos e propôs penas que variam de três a 17 anos, de acordo com a participação de cada acusado, além do pagamento de R$ 30 milhões, a ser dividido entre todos os condenados, por danos morais coletivos

Os oito respondem a cinco crimes, a partir de denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR):.



abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; associação criminosa armada;

dano qualificado; e deterioração de patrimônio tombado.

Essa é a quarta leva de réus julgados pelo STF. Os três primeiros foram condenados no dia 14 de setembro, em sessão presencial. Outras duas sessões ocorreram no plenário virtual. Na segunda, encerrada no último dia 2, cinco golpistas foram condenados. A terceira sessão está prevista para terminar na próxima segunda (16), sendo que o relator, Alexandre de Moraes, já votou pela condenação de mais seis réus.

Contando os dois julgamentos finalizados e os dois já iniciados, são 22 bolsonaristas em vias de serem condenados pelos atos de 8 de janeiro. Ao todo, a PGR realizou 1.341 denúncias.

Os réus

Condenados a 17 anos em regime inicial fechado, sendo 15 anos e 6 meses em reclusão e 1 ano e 6 meses em detenção:

Raquel de Souza Lopes , 51 anos, de Joinville (SC), afirmou que não quebrou nada no Palácio do Planalto e apenas entrou no prédio para procurar sua irmã.

, 51 anos, de Joinville (SC), afirmou que não quebrou nada no Palácio do Planalto e apenas entrou no prédio para procurar sua irmã. Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho , 27 anos, de Nova Iguaçu (RJ). Segundo a Polícia Federal, apareceu em imagens chutando uma porta de vidro da sala de recepção do gabinete presidencial. Ele está, até hoje, preso preventivamente.



, 27 anos, de Nova Iguaçu (RJ). Segundo a Polícia Federal, apareceu em imagens chutando uma porta de vidro da sala de recepção do gabinete presidencial. Ele está, até hoje, preso preventivamente. Cibele da Piedade Ribeiro da Costa Mateos , 60 anos, de São Paulo (SP), foi presa em flagrante dentro do Congresso Nacional, mas teve a prisão preventiva revogada em 7 de agosto. Ela declarou que “o objetivo era apenas ocupar os prédios, sentar e esperar até ‘vir uma intervenção militar’ para não deixar o Lula governar”.



, 60 anos, de São Paulo (SP), foi presa em flagrante dentro do Congresso Nacional, mas teve a prisão preventiva revogada em 7 de agosto. Ela declarou que “o objetivo era apenas ocupar os prédios, sentar e esperar até ‘vir uma intervenção militar’ para não deixar o Lula governar”. Fernando Placido Feitosa , 28 anos, de São Paulo (SP), foi preso em flagrante no Palácio do Planalto, mas declarou que seu objetivo era “participar de uma manifestação pacífica” e que foi a Brasília para integrar uma “passeata religiosa, semelhante à marcha para Jesus”.



, 28 anos, de São Paulo (SP), foi preso em flagrante no Palácio do Planalto, mas declarou que seu objetivo era “participar de uma manifestação pacífica” e que foi a Brasília para integrar uma “passeata religiosa, semelhante à marcha para Jesus”. Gilberto Ackermann, 49 anos, de Balneário Camboriú (SC), foi preso mas solto em 7 de agosto, e disse que estava dentro do Planalto apenas para se abrigar das bombas de gás lançadas pela polícia.

Foram propostas penas menores para outros três réus: