STF forma maioria para condenar mais 5 réus por 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria neste domingo (1º) para condenar mais cinco réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em julgamento no plenário virtual, o ministro Cristiano Zanin endossou o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação dos acusados por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, associação criminosa, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado.

Com o voto de Zanin, seis ministros já se pronunciaram a favor da condenação; os outros são Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do relator. Moraes propôs sentenças que variam de 12 a 17 anos de prisão para os militantes bolsonaristas.

A maior delas é para Moacir José dos Santos, de 62 anos. Os outros julgados são Davis Baek (12 anos), Nilma Lacerda Alves (14), Jupira Silvana da Cruz Rodrigues (14) e João Lucas Vale Giffoni (14). A votação virtual deve ser concluída nesta segunda-feira (2).

Em julgamento presencial em meados de setembro, o STF já tinha condenado os três primeiros réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o próprio Supremo para pedir um golpe militar contra o recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (com Ansa)