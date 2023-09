Dino já admite indicação ao STF e diz que não voltaria à Política: ‘Decisão definitiva’

Nome favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para substituir a ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro da Justiça Flávio Dino, inicialmente, desconversava ao ser questionado sobre a possibilidade de ocupar uma das 11 cadeiras na Corte. Agora, dadas as circunstâncias, com seu nome cada vez mais ventilado no governo, ele já admite que pode migrar da política para o Poder Judiciário.

No entanto, diante das críticas dos opositores que temem que ele utilize a Corte como trampolim para uma futura candidatura à Presidência da República, Dino fez questão de rechaçar essa possibilidade. Ele assegurou que, caso sua nomeação se concretize, ele “jamais” retornaria ao Legislativo ou Executivo.

"Se um dia, talvez, eu fosse para o Supremo e pensasse em retornar à política, haveria uma premissa de que eu usaria a toga para ganhar popularidade. Isso eu não farei, ou faria. Jamais. Seria uma decisão definitiva. Ou será, sei lá", disse o ministro.

Dino trata o surgimento do seu nome como consequência natural do cargo de ministro da Justiça:

“Se o presidente da República convida, é muito difícil dizer não. Vou estar desdenhando do STF, é descabido. Mas ele (Lula) nunca falou comigo sobre o Supremo, sequer insinuou”, afirmou Dino.

O ministro, entretanto, admite ter sido consultado sobre a sucessão na Procuradoria-geral da República, vaga aberta com a saída de Augusto Aras. Lula já deixou claro a pessoas próximas, segundo a colunista Malu Gaspar, que sua indicação para o STF será mesmo Flávio Dino, que ainda tem a preferência dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do Supremo.

Outros candidatos também estão na disputa pela vaga, incluindo Jorge Messias, atual titular da Advocacia-Geral da União (AGU), apoiado pelo PT, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), que possui simpatia entre representantes da classe política, como o senador Davi Alcolumbre (União-AP), com quem Dino teve um jantar na quarta-feira, e o próprio ministro Gilmar Mendes.

Oposição não vai dificultar

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, declarou que a tendência do partido de Jair Bolsonaro é apoiar a eventual escolha de Flávio Dino, que é filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Essa declaração gerou insatisfação dentro do partido, especialmente por parte do senador Flávio Bolsonaro, filho “01” do ex-mandatário.