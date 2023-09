Nas redes, ministros e parlamentares destacam Barroso como defensor do estado democrático

Matheus de Souza - A posse do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso na presidência da Corte, com um discurso recheado de acenos à pauta progressista, foi comemorada por membros da base do governo nas redes sociais. O ministro chega à presidência do STF como o título de “grande defensor do Estado Democrático”, segundo ministros e parlamentares

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) classificou Barroso como “um dos maiores constitucionalistas do Brasil”, e, nas redes, destacou o trabalho da ministra Rosa Weber, que deixa o cargo, e o de Edson Fachin, que atuará como vice do STF. “Ele (Barroso) terá como vice o eminente ministro Fachin e sucede a ministra Rosa Weber, que deixará para a magistratura brasileira um legado exemplar de serenidade, firmeza e independência na defesa da democracia e da Constituição brasileiras”, escreveu.

O mais recente ministro do governo Lula, Silvio Costa Filho, que comanda a pasta dos Portos e Aeroportos, também destacou a posse do advogado. “Não tenho dúvida que vão trabalhar pelo fortalecimento das instituições e da Democracia”, escreveu. Seu antecessor, Márcio França, agora ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, foi mais sucinto nos parabéns. “Muito sucesso!”, escreveu.

“Hoje acontece a posse do novo presidente do STF. Não vimos ataques, ameaças ou outro tipo de rompante de qualquer ente da República. Podemos ouvir Maria Bethânia cantando o Hino Nacional. O Brasil voltou e a democracia e o respeito às instituições também”, escreveu o senador Humberto Costa (PT-PE).

Na mesma linha, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) desejou sucesso a Barroso, dando-lhe a alcunha de “defensor do Estado Democrático de Direito”. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) desejou que a gestão de Barroso “seja exitosa na promoção do diálogo constante, da harmonia e colaboração entre os Poderes” e na consolidação do Estado Democrático de Direito.

Entre muitos pontos, durante seu discurso, Barroso defendeu o direitos de minorias políticas e maior participação de mulheres e negros no Judiciário. A fala acontece em meio à pressão para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique uma mulher para ocupar a vaga de Rosa no Supremo.

Com Flávio Dino, atual ministro da Justiça, como favorito para a vaga, Lula já afirmou que “gênero ou cor” não serão critérios para sua indicação.

_______

LEIA A ÍNTEGRA DO DISCURSO DE POSSE DE BARROSO