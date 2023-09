Lesa pátria: PF prende bolsonarista que fez live em cadeira de Moraes

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (27), a 17ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira os baderneiros que atacaram a Praça dos Três Poderes em 8 de Janeiro.

Nesta etapa, a PF foi às ruas cumprir três mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão. Todos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para alvos no Distrito Federal, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais e em Goiás.

Os alvos de prisão são:

Aildo Francisco Lima (SP) - investigado por invadir o prédio do STF durante os atos golpistas e fazer uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Basilia Batista (SP) - detida na segunda-feira seguinte ao atos golpistas, em janeiro, mas liberada por "razões humanitárias"; Margarida Marinalva de Jesus Brito (DF) - apontada como responsável por recolher celulares de golpistas para que eles não fossem identificados.

Entre os alvos de busca e apreensão, estão:

GO: Danilo Silva e Lima, Osmar Pacheco da Silva e Wanderley Zeferino da Silva: os três são de Inhumas e teriam agido em conjunto com um quarto investigado da mesma cidade, mas ainda não tinham sido alvo das operações até aqui;

Danilo Silva e Lima, Osmar Pacheco da Silva e Wanderley Zeferino da Silva: os três são de Inhumas e teriam agido em conjunto com um quarto investigado da mesma cidade, mas ainda não tinham sido alvo das operações até aqui; MG: Luciene Beatriz Ribeiro Cunha, apontada como incitadora dos atos, e Erli Antonio Fernandes, identificado como participante.

De acordo com a PF, as investigações seguem com a Operação Lesa Pátria, que se torna permanente. De tempos em tempos, há atualizações em relação ao número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

A última fase da Lesa Pátria deflagrada pela PF havia sido em 5 de setembro. À época, foram cumpridos ao menos 53 mandados de busca e apreensão em sete estados. Entre os alvos, estavam uma socialite paulista e um suplente de deputado estadual de Mato Grosso do Sul.

Considerando os dados divulgados pela Polícia Federal desde a primeira fase da Lesa Pátria, até o momento a operação contabiliza pelo menos:

81 mandados de prisão cumpridos;

287 mandados de busca e apreensão cumpridos;

17 inquéritos instaurados.