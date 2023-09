STF condena segundo e terceiro réus golpistas a 14 e 17 anos de cadeia

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento sobre os atos golpistas do 8 de Janeiro, que só deve ser retomado na próxima semana, após condenar três dos quatro réus à prisão. Ainda falta decidir a pena do acusado Moacir José dos Santos, único do quarteto que responde em liberdade.

Até o momento, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, conseguiu convencer os colegas em todas as condenações. Aécio Lúcio Costa, o primeiro, e Matheus Lima de Carvalho, o terceiro receberam penas de 17 anos, enquanto Thiago Mathar, segundo a ser julgado, pagará 14 anos também em regime fechado. Nos casos dos três réus condenados, a maioria dos ministros entendeu que eles cometeram todos os cinco crimes a que foram imputados seguintes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito

golpe de Estado

associação criminosa armada

dano qualificado

deterioração do patrimônio tombado

O ministro Nunes Marques, primeiro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, foi o magistrado que sugeriu o menor tempo de pena, de dois anos e meio, em regime aberto, aos três réus. Ele absolveu o trio por três crimes de maiores penas e condenou todos eles por dano qualificado.