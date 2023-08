Zanin vota contra tese do Marco Temporal e desempata o placar

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quinta-feira (31) contra a aplicação do Marco Temporal para a demarcação de territórios indígenas no país. Com a manifestação do magistrado, ele se une aos colegas Edson Fachin, relator do caso, e Alexandre de Moraes. O julgamento está com placar de três votos a dois em desfavor da tese.

Os dois ministros que se manifestaram a favor da aplicação da tese foram os indicados por Jair Bolsonaro (PL), Kássio Nunes Marques e André Mendonça, que haviam empatado o placar durante julgamento nesta quinta (30). O julgamento foi suspenso e retomado com o novo magistrado da Corte. Restam os votos de seis ministros: Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia.

Segundo a tese, defendida pela bancada ruralista, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A decisão da Corte terá repercussão geral, ou seja, será seguida por todas as instâncias do Judiciário em processos semelhantes

“Verifica-se a impossibilidade de se impor qualquer tipo de marco temporal em desfavor dos povos indígenas, que possuem a proteção da posse exclusiva desde o Império e, em sede constitucional, a partir de 1934”, afirmou Zanin em seu voto.

Ele também argumenta que a Constituição Federal garante a “permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas” e que esse isso “é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais básicos desses povos”.

Contudo, Zanin discordou do relator, Edson Fachin, sobre a extensão da indenização “aos que, de boa-fé, receberam a titulação de áreas que serão alcançadas pelos procedimentos demarcatórios aqui tratados”. Segundo Zanin, “a possibilidade de cabimento de indenização deve ser analisada caso a caso, após procedimento administrativo ou judicial”.