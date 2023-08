Nunes Marques libera para julgamento primeiras ações do 8 de janeiro

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para julgamento, nesta segunda-feira (28), as primeiras seis ações penais relacionais aos ataques de 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram e deprederam os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Marques é revisor das ações penais relatadas por Alexandre de Moraes. Nessa condição, ele realiza uma análise formal dos processos antes que possam ser julgados. Isto é, ele analisa se todos os procedimentos legais foram conduzidos adequadamente. A Moraes, cabe conduzir o andamento.



Após a liberação por relator e revisor, cabe à presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, marcar a data de julgamento pelo plenário, quando os ministros vão decidir se os acusados serão condenados ou absolvidos.

Entre os réus que serão julgados estão Aécio Lucio Costa Pereira, João Lucas Vale Giffoni e Jupira Rodrigues. Eles são apontados como executores do atos, denunciados por crimes mais graves. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação pelos crimes de:

associação criminosa;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.



Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. A PGR sustenta que os atos golpistas foram planejados com antecedência, com claro propósito de tomada do poder.

Por se tratar de crimes multitudinários (cometidos por multidão), as alegações finais têm uma parte comum a todos os réus, mas também contemplam informações individualizadas.



Segundo o órgão, "os eventos criminosos protagonizados pela horda antidemocrática em 8 de janeiro são desdobramentos" de fatos "encadeados de forma sucessiva".

Acordos

Até agora, o Supremo tem 1.395 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Deste grupo, os casos de 250 denunciados pelos crimes mais graves devem ser julgados até o fim do ano.

Nesta semana, Moraes autorizou que a PGR negocie acordo de não persecução penal com parte dos réus que respondem por participação nos ataques às sedes do Três Poderes.

Na decisão, a pedido da Procuradoria, Moraes também suspendeu o andamento das ações penais contra investigados que podem ser beneficiados. Esse tipo de acordo permite que o réu não vá a julgamento, além de não ser punido com prisão por eventuais crimes.

Segundo o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, a medida poderia ser aplicada, por exemplo, para 1.156 réus que foram detidos em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, no dia 9 de janeiro. O grupo havia sido denunciado ao STF por incitação aos atos.

Alexandre de Moraes deu prazo de 120 dias para que a PGR analise a possibilidade de firmar acordos com os acusados. Caberá ao Supremo validar as propostas.